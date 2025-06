Einst Bayern- und DFB-Keeper: Wacker installiert Torwart-Cheftrainer

Beim SV Wacker Burghausen steht auch das Team für das Team immer mehr: Harald Huber wird neuer Torwart-Cheftrainer und kümmert sich ab der neuen Saison 2025/2026 um die Keeper des Nachwuchsleistungszentrums der Oberbayern. Hauptaufgabe des Inhabers der UEFA A-Lizenz für Torwart-Trainer sowie der DFB-Elite-Jugend-Lizenz ist die Konzeption, der Aufbau sowie die Integration einer Torwart-Philosophie, wodurch er gleichzeitig auch die Richtung bei den Torhütern der ersten Mannschaft in der Regionalliga Bayern vorgeben wird. Somit leitet Huber die Torwart-Ausbildung bei den Salzachstädtern und ist damit für alle Keeper im Burghausen Dress hauptverantwortlich. Selbstverständlich wird der 46-Jährige auch in der Torwart-Trainingsarbeit auf den Burghauser Fußballplätzen aktiv sein. Über all das informiert der ehemalige Zweitligist im Rahmen einer Pressemitteilung.