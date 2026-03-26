Einschnitt: SpVgg Ansbach muss zwei Größen verabschieden Niklas Seefried (25) und Sven Landshuter (29) werden den Regionalligisten am Saisonende verlassen von PM / Mathias Willmerdinger · Heute, 20:10 Uhr · 0 Leser

Niklas Seefried (li.) und Sven Landshuter werden sich nach der Saison aus Ansbach verabschieden. – Foto: SpVgg Ansbach

Beste Stimmung herrschte am Dienstag im Xaver-Bertsch-Sportpark. Die SpVgg Ansbach hatte nach einem tollen Fight Spitzenreiter Unterhaching mit 1:0 niedergerungen. Der Lohn für die Mühen: Sprung auf Tabellenplatz neun und mit aktuell 33 Punkten können die Planungen für eine weitere Saison in der Regionalliga Bayern anlaufen.

Und in Sachen Kaderplanung für die kommende Spielzeit 2026/27 können die 09er zwei Personalmeldungen verkünden - allerdings ein wenig anders, wie sich das die Fans der "Spieli" erhofft hätten. Denn zwei verdiente Spieler verlassen die SpVgg Ansbach zum Saisonende. "Die SpVgg Ansbach steht vor einem emotionalen Einschnitt: Mit Niklas Seefried und Sven Landshuter werden zum Ende der laufenden Saison zwei langjährige Leistungsträger und Identifikationsfiguren den Verein verlassen", geben die Mittelfranken bekannt. Niklas Seefried wird die SpVgg Ansbach aus beruflichen Gründen verlassen, während sich Sven Landshuter aus privaten Gründen zu diesem Schritt entschieden hat. "Beide Spieler haben über viele Jahre hinweg nicht nur sportlich überzeugt, sondern auch das Gesicht des Vereins entscheidend mitgeprägt. Mit ihrem Einsatzwillen, ihrer Verlässlichkeit und ihrer Leidenschaft für das grün-weiße Trikot waren sie feste Größen innerhalb der Mannschaft und wichtige Säulen des sportlichen Erfolgs", würdigt der Verein das Engagement der beiden.