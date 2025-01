"Einige Vereine hatten Interesse an mir" - aber Niemann bleibt

„Einige Vereine hatten Interesse an mir“, sagt Niemann. „Das war das erste Mal.“ Er hat es sich angehört. Aber entschieden hat er sich für die Saison 2025/26 weiter für den SCSV. Das sei ihm leichtgefallen. „Wenn du einmal in Spelle bist, dann bleibt man.“ Dafür, erklärt Niemann, seien die vielen Zusagen schon bis Mitte Januar ein Beleg.

„Mattis spielt seit der B-Jugend bei uns. Ich weiß, was der SCSV an ihm hat, er weiß, was er am SCSV hat. Schon nach einem kurzen Gespräch war klar, dass er weitermacht“, stellt Schütte fest und verweist auf die besondere Torhüter-Konstellation: Mit Niemann und dem neun Jahre älteren Bernd Lichtenstein zählen zwei etwa gleichstarke, „sehr, sehr gute Torhüter“ zum Kader. Sie gehörten zu den Besten der Oberliga. „Die beiden gönnen sich alles und treiben sich gegenseitig zu Höchstleistungen an.“

„Ich würde schon gerne mehr Spiele machen“, sagt Niemann. Doch beide Torhüter kämen mit der besonderen Konkurrenzsituation zurecht, „in der wir auf Augenhöhe sind. Das ist schon seit vier Jahren so. Man hat sich ein bisschen daran gewöhnt.“ Man gönne sich den Erfolg. „Wenn der eine auf der Bank sitzt, hofft er nicht, dass der andere schlecht spielt.“ Im Gegenteil. „Wir puschen uns. Wir profitieren von der Situation. Man darf sich nie ausrugen im Training. Man hat immer das Gefühl, dass dir jemand im Nacken sitzt, der genau so gut ist wie du selbst“, sagt Niemann, der in Vechta Sport und Biologie studiert.