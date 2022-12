Einheit Wernigerode und Dentz gehen getrennte Wege Oberliga Süd +++ Nach nur einem halben Jahr endet die Zusammenarbeit

Auf Tabellenplatz neun überwintert der FC Einheit Wernigerode in der Oberliga Süd. Wenn die Hasseröder mit dem Auftritt beim Ilsenburger Hallenmasters Anfang Januar sportlich ins Jahr 2023 starten, wird es allerdings eine große Veränderung geben: Maximilian Dentz wird sich dann nicht mehr für die Geschicke des Oberligisten verantwortlich zeigen.

"Nach der Gesamtanalyse der Hinrunde der Oberliga Süd sind beide Seiten zu dem Ergebnis gekommen, zukünftig in der weiteren Ausrichtung getrennte Wege zu gehen", teilte der FC Einheit am Freitag mit. "Wir wünschen Maximilian Dentz für seine neuen Aufgaben viel Erfolg und bedanken uns für sein Engagement beim FC Einheit Wernigerode", heißt es von Vereinsseiten weiter. Erst im Sommer hatte Dentz das Amt in Hasserode angetreten. Zum Trainerprofil:

>> Maximilian Dentz