„Einfach nur stolz“: Buggen/Bernbeuren feiern Kreisligaaufstieg vor 1000 Zuschauern

Die älteren Fußballfans hätten von Fritz-Walter-Wetter gesprochen. Für die jüngeren war es schlichtweg Schmuddelwetter. Heftige Regenschauer und Windböen sorgten beim zweiten und entscheidenden Relegationsspiel um einen Platz in der Kreisliga zwischen dem TSV Burggen/Bernbeuren und dem SV Hohenfurch alles andere als für optimale Bedingungen.

Die einen jubelten und rutschten vor Freude über den patschnassen Platz, während die anderen zu Tode betrübt am Boden lagen und die Tränen flossen. Ihr Glück kaum fassen konnte die Burggener und Bernbeurener Spielgemeinschaft, die im Gegensatz zum Hinspiel, bei dem sie eine Zwei-Tore-Führung aus den Händen gab, diesmal ihren Vorsprung verteidigte. Der 2:0 (1:0)-Sieg des TSV beförderte die Spielgemeinschaft zurück in die Kreisliga, aus der sich Bernbeuren, damals noch als eigenständiger Verein, nach der Saison 2021/22 verabschiedet hatte.

Die Fans ließen sich davon aber nicht abschrecken. Offiziell 996 Zuschauer und damit inoffiziell über 1000 versammelten sich in der Auerberg-Arena und die bekamen das ganze Gefühlsspektrum eines solchen Entscheidungsspiels geboten.

Beim SVH herrschte verständlicherweise Tristesse. „Bis Mitte der ersten Hälfte haben wir gut gespielt. Nach dem Gegentreffer haben wir dann aber den Faden verloren“, räumte Hohenfurchs Coach Christoph Resch mit feuchten Augen ein. „Über beide Spiele zusammen haben wir uns zu wenig Chancen erspielt“, so Resch weiter. Für ihn war vor allem die fehlende offensive Durchschlagskraft der entscheidende Faktor für die Relegationspleite und den Abstieg nach nur einem Jahr Kreisliga.

„Ich bin einfach nur stolz auf die Jungs“, berichtete der strahlende TSV-Trainer Daniel Hindelang nach der obligatorischen Bierdusche. „Sie haben alles rausgehauen, weil ihnen auch die große Kulisse einen richtigen Schub gegeben hat“, ergänzte Hindelang überglücklich. „Unterm Strich war unser Sieg verdient, auch wenn es mir für die Hohenfurcher leid tut, weil wir gerne gegen sie Derbys gespielt hätten“, so Hindelang.

TSV-Führungstreffer schockt Hohenfurch

Beide Teams starteten flott in die Partie, wobei die Gäste etwas mehr vom Spiel hatten. Die erste Chance der Hohenfurcher durch Elias Fischer parierte TSV-Schlussmann Wolfgang Meyer (11.). Auf der Gegenseite versuchten es die Hausherren mit mehreren Abschlüssen, die jeweils geblockt wurden (19.), sowie Marius Birk mit einem Distanzschuss (23.). Wenig später bekam der TSV im Mittelfeld einen Freistoß zugesprochen. Simon Hofmann knallte die Kugel aus über 30 Metern an die Latte, den Nachschuss versenkte Christian Grotz zum 1:0 (27.). Dieses Tor zeigte bei den Gästen Wirkung. Bis zur Pause kamen sie nur noch durch Samuel Fischer zu einer Chance (36.). Kurz danach jubelten erneut die TSV-Fans. Der Treffer von Martin Schmölz fand wegen Abseits zurecht aber keine Anerkennung (38.).

Nach dem Wechsel blieben die Gastgeber tonangebend. Ein Distanzschuss von Hofmann (49.) und der Versuch von Grotz nach einer Ecke (52.) verfehlten jedoch das Ziel. Erst nach einer guten Stunde meldete sich Hohenfurch mit einer Großchance zurück. TSV-Torhüter Meyer bekam einen Fernschuss nicht zu fassen, Peter Schröfele beförderte den Abpraller aus kurzer Distanz aber über den Kasten (62.). Stattdessen schlug es wenig später im SVH-Kasten ein, als Robert Harsch den Ball nach einer Ecke am kurzen Pfosten stehend zum 2:0 einköpfte (63.).

Hohenfurch versuchte im Anschluss, den Druck zu erhöhen. Die TSV-Abwehr stand aber kompakt und ließ bis auf einen Abschluss von Christoph Schratt (68.) nichts zu. In den letzten Minuten lag sogar noch das dritte Tor für die Gastgeber in der Luft. Nach einem abgewehrten Freistoß kam Grotz an den Abpraller, scheiterte aber (85.). Manuel Jäger tauchte nach einem Solo frei vor Hohenfurchs Torhüter Simon Heubucher auf, der die Chance jedoch zunichte machte (89.). Das konnten die Hausherren aber verschmerzen, da wenig später der Schlusspfiff ertönte und die Aufstiegsparty beginnen konnte.