Einen Dreier im Visier

Nach der ersten Niederlage soll nun wieder ein Sieg her. Damit wäre die SG Kirchardt nach ihrem Landesliga-Aufstieg voll im Soll. Am Sonntag um 15 Uhr scheint die Gelegenheit dazu gegen den VfL Neckarau recht günstig zu sein.

Die Mannheimer Vorstädter sind ein Konkurrent auf Augenhöhe und gerade zuhause eine lösbare Aufgabe für Denis Schwager und seine Schützlinge. Von einer Pflicht will der Kirchardter Coach allerdings nichts wissen: "Auch wenn Neckarau bislang zwei Niederlagen hinnehmen musste, werden sie bestimmt zu uns kommen und auf ihre ersten Punkte brennen."

Das zweite Heimspiel der Saison geht die SGK dennoch selbstbewusst an. Vier Punkte aus drei Partien mit je einem Sieg, einer Niederlage und einem Remis sind eine ordentliche Ausbeute. Wenn die Mannschaft diesen Schnitt über die Runde beibehält, würde das definitiv für den Klassenerhalt reichen. Schon jetzt hat der Sinsheimer Aufsteiger eindrucksvoll bewiesen, dass er in der Landesliga mithalten kann und alles andere als "Kanonenfutter" für die in der Vergangenheit häufig übermächtige Konkurrenz aus Heidelberg und Mannheim ist.