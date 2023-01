Eine Verstärkung für die Defensive der TSG Backnang Der Viertletzte der Fußball-Oberliga verpflichtet Maximilian Kuchler vom Bayernligisten Rosenheim.

Dabei, so der langjährige Kapitän der Etzwiesenelf, „hat Maximilian sofort überzeugt“. Die Qualitäten des gebürtigen Oberbayern seien unverkennbar. Dazu zählt für Biyik zum Beispiel, dass Kuchler „dank seiner langjährigen Erfahrung in der Bayernliga durchaus in der Lage ist, Führungsaufgaben zu übernehmen“. Zumal der künftige Backnanger für Rosenheim auch 26-mal in der Regionalliga am Ball war.

Der Vielgelobte selbst weiß, was im Murrtal auf ihn zukommt. Er muss mithelfen, „erst einmal den Klassenverbleib festzumachen“. Wobei der gebürtige Rosenheimer die hinteren Tabellengefilde bereits von seinem bisherigen Verein gut kennt. Denn nach dem Regionalliga-Abstieg in der vergangenen Saison kämpft der Klub aus der einstigen deutschen Eishockeyhochburg auch in der Bayernliga Süd als Tabellenletzter ums sportliche Überleben.

Das war allerdings nicht der Grund, weshalb er im Winter seinem Jugendverein den Rücken kehrte. „Ich studiere in Stuttgart technisch orientierte Betriebswirtschaft“, erzählt der 1,83 Meter große Abwehrmann, der sich freut, nach einem Platz an der Universität nun auch noch einen Verein in der Oberliga gefunden zu haben. Bei seinen ersten Kontakten mit der TSG hat er dabei gleich einmal zwei Dinge festgestellt: „Die Mannschaft und die Verantwortlichen haben mich klasse aufgenommen und bislang gefällt es mir hier sehr gut. Zudem habe ich gehört, dass die Oberliga hier ziemlich stark ist.“ Nun hat er Gelegenheit selbst festzustellen, ob stimmt, was ihm gesagt wurde.

