Eine Vereinslegende verlässt den SV Wacker Burghausen

Ronald Schmidt wird in der kommenden Saison nicht mehr dem Trainerteam des SV Wacker Burghausen angehören. – Foto: Michael Buchholz

Eine Legende sagt Servus beim SV Wacker Burghausen: Nachdem im Februar bereits bekannt wurde, dass sich die gemeinsamen Wege vom SVW und Chefcoach Lars Bender sowie Co-Trainer Laurits Strotmann zum Saisonende trennen werden, verlässt auch Co-Trainer Ronald Schmidt den bayerischen Regionalligisten nach dem Ende der laufenden Spielzeit 2025/2026.

Der A-Lizenz-Inhaber gilt als absolute SVW-Vereinslegende und war unter anderem Teil der Burghauser Zweitliga-Aufstiegsmannschaft von 2002, absolvierte während seiner aktiven Spielerkarriere über 280 Partien (darunter auch 121 Einsätze in der zweiten Fußball-Bundesliga) für die Salzachstädter und stand früher bereits insgesamt sieben Jahre in diversen Trainerpositionen beim bayerischen Regionalligisten an der Seitenlinie. Nach zweieinhalbjähriger Tätigkeit als Cheftrainer in seinem Heimatort bei der SG Marktl/Stammham kehrte der gebürtige Sachse aus Freital im Januar 2025 als Assistenztrainer an die Salzach zurück, nachdem er zuvor bereits für die letzten Trainingswochen und das letzte Spiel vor der Winterpause im November und Dezember 2024 interimsweise als Co-Trainer unter Interimscoach Michael Kostner eingesprungen war.

Die Verabschiedung des Burghauser Trainergespanns findet am kommenden Samstag, den 09. Mai 2026 im Rahmen des Heimspiels gegen die SpVgg Ansbach statt. Spielbeginn im flatbuy-Stadion an der Liebigstraße ist um 14 Uhr. Neben den beiden Trainer-Neuzugängen Matthias Ostrzolek (Cheftrainer) und Daniel Dittmann (Co-Trainer), werden dem SV Wacker Burghausen Harald Huber (Torwart-Trainer) und Thomas Waldhör (Reha-Trainer) auch in der nächsten Spielzeit 2026/2027 weiterhin in ihren Funktionen innerhalb des Trainer-Teams erhalten bleiben.

"Ronald trägt den Verein im Herzen wie kaum ein anderer und umso mehr hat es uns gefreut, dass er als Co-Trainer unter Lars Bender und neben Laurits Strotmann zum SV Wacker Burghausen zurückgekehrt ist. Nun hat er uns bereits frühzeitig informiert, dass er uns zum Saisonende hin verlassen wird. Diese Entscheidung respektieren wir und möchten uns bei ihm für sein Engagement sowie seinen unermüdlichen Einsatz rund um die Mannschaft und den gesamten Verein recht herzlich bedanken. Wir wünschen ihm für seinen weiteren Weg – sowohl privat als auch sportlich – alles erdenklich Gute", erklärt Andreas Huber, Geschäftsführer der Wacker Burghausen Fußball GmbH. Was Ronald Schmidt in Zukunft fußballerisch machen wird, das haben die Salzachstädter nicht mitgeteilt.