„Eine junge, spielstarke Truppe“ – Olching will gegen Memmingen II nachlegen

Olching – Der SC Olching will die nächsten wichtigen Punkte im Abstiegskampf holen. Im letzten Heimspiel des Jahres ist am Samstag die Reserve des FC Memmingen ab 14 Uhr zu Gast im Amperstadion. Trainer Felix Mayer ist auf jeden Fall gewarnt vor den Allgäuern – und das nicht nur wegen der 1:2-Hinspielniederlage. „Das ist eine junge, spielstarke Truppe.“ Dazu seien zweite Mannschaften auch immer für die eine oder andere Überraschung im Spieltagskader gut.

Beide Teams gehen mit verschiedenen Voraussetzungen in die Partie. Während die Memminger als eine von nur vier Mannschaften am vergangenen Wochenende spielen konnte – ein 2:1-Erfolg gegen den FV Illertissen – mussten die Olchinger wie die meisten Teams der Liga wegen des Wintereinbruchs pausieren. Vorteil oder Nachteil für den SCO. „Das kann ich am Samstag gegen 16 Uhr beantworten“, sagte Mayer und lacht.

Grundsätzlich hätten er und seine Mannschaft gerne gespielt, um den guten Lauf fortzusetzen. „Wir kommen aus einer Serie mit sieben Punkten aus drei Spielen.“ Andererseits: „Jeder ist froh, wenn er in so einer intensiven Phase auch mal ein Wochenende mal keine Belastung hat“, so der Olchinger Trainer. „Körperlich und im Kopf sollte also jeder fit sein.“

Ohnehin sieht es bei den Amperstädtern personell gut aus. „Sehr vernünftig“, meint Mayer zu seinem Kader am Samstag. Rund 20 Spieler werden dem Coach zur Verfügung stehen. „Die Bank bekommen wir voll.“ Beste Voraussetzungen also, um die eigene Erfolgsserie fortzusetzen – wenn auch mit einer Woche Verspätung. (Thomas Benedikt)