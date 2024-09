Eine gelungene Heimpremiere für unseren Märchenbahnhof

11:00 - Anpfiff durch den Schiedsrichter Bilal Köseoglu und schon lief unsere Heimpremiere.

Kurzes antasten beider Teams bis dann Till N in die Tiefe des 16ers geschickt wird. Dieser schiebt locker am herausgekommen Torwart der Rather vorbei und erzielte somit das frühe 1-0 in Minute 13. Super Start unserer Kicker, die auch munter weiter nach vorne spielten und direkt im Anschluss durch Philipp auf 2-0 erhöhten. Das ging schnell, eine viertel Stunde war zu diesem Zeitpunkt gespielt. In der 29sten Minute erneut Philipp eiskalt vor dem Tor und schon stand es 3-0 für unseren FCM.