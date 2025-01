Zur Einstimmung auf das womöglich größte Spiel der Vereinsgeschichte gehen die Verbandsliga-Fußballer des SV Blau-Weiß Dölau am Donnerstagabend noch einmal zusammen essen. "Es kann sicherlich nicht schaden, wenn wir für dieses Spiel nochmal etwas näher zusammenrücken - abseits des Platzes, aber vor allem auf dem Feld", sagt Dölau-Stürmer Justin Kreideweiß mit einem Schmunzeln. Immerhin wartet im Viertelfinale des dachbleche24-Landespokals am Freitagabend niemand Geringeres als der Regionalligist Hallescher FC (19 Uhr, im exklusiven Livestream auf mz.de ).

"Wir freuen uns alle auf dieses besondere Erlebnis", blickt Kreideweiß dem Stadtderby voraus. "Für viele geht damit der Kindheitstraum in Erfüllung, einmal gegen eine professionelle Mannschaft zu spielen." Und dann auch noch im großen Stadion. Schließlich findet das Viertelfinale nicht im Dölauer Waldstadion, sondern im Leuna-Chemie-Stadion des HFC statt - aus organisatorischen und sicherheitsbedingten Gründen.

Den "Umzug" sehen die Dölauer mit einem weinenden und einem lachenden Auge. "Wer hätte so ein Highlight nicht gerne auf dem eigenen Platz gespielt?", fragt sich Kreideweiß. "Doch wir wussten von Anfang an, dass es bei uns schwierig wird. Darum sind wir froh, dass es diese Möglichkeit mit dem Leuna-Chemie-Stadion gibt und die Verantwortlichen des Vereins das möglich gemacht haben", unterstreicht der 26-Jährige. Und: "Vor einer großen Kulisse zu spielen, ist natürlich immer ein zusätzlicher Anreiz. Wir hoffen, dass viele Leute ins Stadion kommen", ergänzt er. Zum Spielerprofil:

>> Justin Kreideweiß

Doch geht es den Dölauern nicht bloß um das Erlebnis, nicht allein um die Erfahrung. "Wir wollen uns auch gut verkaufen", betont Kreideweiß. Wohl wissend, dass die Aufgabe gegen den Regionalligisten "schwer bis unmöglich" werden dürfte. Doch: "Der Pokal schreibt immer noch seine eigenen Geschichten", sagt Kreideweiß mit einem Schmunzeln: "Eine fünfprozentige Chance würde ich uns ausrechnen." Wie eine Pokalsensation gelingen kann? "Mit den Werten, für die der Dölauer Fußball steht", antwortet Kreideweiß. "Ich liebe diesen Verein, weil alles so familiär und freundschaftlich ist. Wir wollen als Einheit, als Familie auftreten. Und zu verlieren haben wir sowieso nichts."

Dölau-Torjäger trainierte im Sommer noch beim HFC zur Probe

Für Justin Kreideweiß bietet das Viertelfinale zudem noch einen besonderen Anreiz. Immerhin trainierte der Verbandsliga-Torjäger im Sommer einige Tage zur Probe beim Regionalligisten. "Das hat sich damals ziemlich spontan ergeben", erinnert sich "Kreide". Er hatte einen Anruf von Toni Lindenhahn bekommen: "Deine Chance, 14 Uhr geht's los", lauteten die Worte. "Da habe ich nicht lange drüber nachgedacht, sondern meine Tasche geschnappt", erzählt der Angreifer, der in seiner Jugend selbst lange im HFC-Nachwuchs gespielt hatte.

In der Verbandsliga ist Justin Kreideweiß (r.) der Torjäger vom Dienst für den SV Blau-Weiß Dölau. – Foto: Sandra Mittler

Fünf Einheiten absolvierte Kreideweiß mit dem Regionalligisten, dazu ein Testspiel beim 1. FC Bitterfeld-Wolfen (5:0). "Am Ende hat mir Mark Zimmermann (Trainer des HFC, Anm. d. Red.) gesagt, dass sie schon genügend Spieler für die Offensive haben. Aber er hat mir auch gesagt, dass ich das Zeug für die Regionalliga hätte", erzählt "Kreide" stolz. Anfragen aus der Oberliga bekommt der Angreifer immer wieder. "Aber ich würde Dölau nur für einen Club verlassen", sagt Kreideweiß, "für den HFC. Das ist mein Herzensverein." Doch nichtsdestotrotz würde er jenen Herzensverein am Freitagabend gerne mit den Verbandsliga-Kickern des SV Blau-Weiß Dölau ärgern. Klar ist schon vorab: "Dieses Spiel wird in die Geschichtsbücher unseres Vereins eingehen."

