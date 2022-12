Eine Ära neigt sich dem Ende entgegen Trainer Guido Hau hat den Vorstand und die 1.Mannschaft der SG Voreifel darüber informiert, zum Ende der Saison 2022/23, sein Traineramt niederzulegen.

Damit endet eine Ära, die als Cheftrainer ab der Saison 2015/16 in der Kreisliga A begann, in der Saison 2017/18 mit dem Aufstieg in Bezirksliga Staffel 3 gekrönt wurde und bis heute, derzeit Platz 9, anhält.