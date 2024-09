„Eine Achterbahnfahrt der Gefühle“ – Maisach entscheidet wilden Neun-Tore-Kick für sich

Das Derby am Sonntagnachmittag war wahrlich kein Spiel für schwache Nerven. Erst führte der TSV Moorenweis mit 2:0. Am Ende gewann der SCM mit 5:4.

Maisach – In der ersten Halbzeit hatte die Elf von Maisachs Trainer Thomas Stehle nur in der Anfangsphase gute Chancen. So hatte beispielsweise Adnan Ribo die Maisacher Führung auf dem Fuß, scheiterte aber aus kurzer Distanz an TSV-Keeper Andreas Pauker. Aber auch der Maisacher Torhüter Patrick Schmidt sorgte zu Beginn mit einer Unsicherheit dafür, dass die Gäste aus Moorenweis fast früh hätten jubeln können. Gerade noch konnte er seine Unsicherheit korrigieren und den Ball klären. Das Spiel, das mit einigen Minuten Verspätung angepfiffen wurde, weil der Schiedsrichter im Verkehr stecken geblieben war, nahm dann die Birkner-Elf mehr und mehr in die Hand. Folgerichtig ging der TSV durch Elias Dietrich mit 1:0 in Führung. Wenig später hätte Louis Pöltl auf 2:0 erhöhen können. Das besorgte dann Johann Dietrich.