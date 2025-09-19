Eindeutiges Votum: Landesliga-Top-Spiel live im Radio

Das Voting ist beendet – und das Ergebnis könnte klarer kaum sein: 62,5 Prozent der Teilnehmer stimmten für das Duell zwischen Eintracht Verlautenheide und dem SC Fliesteden. Damit berichtet Radio Sunshine am Wochenende live aus der Landesliga Staffel 2.

Zur Wahl standen insgesamt fünf Partien aus Mittelrheinliga und Landesliga, doch die Abstimmung entwickelte sich schnell zu einer klaren Sache. Mit deutlichem Abstand landeten Viktoria Arnoldsweiler gegen den SV Breinig (15,4 Prozent) und Raspo Brand gegen den SV Eilendorf (9,1 Prozent) auf den Plätzen zwei und drei. Die Mittelrheinliga-Spiele in Weiden (6,8 Prozent) und Düren (6,1 Prozent) spielten am Ende kaum eine Rolle.