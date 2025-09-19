Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Michael Schnieders
Eindeutiges Votum: Landesliga-Top-Spiel live im Radio
Fast zwei Drittel der Stimmen für das Spitzenspiel zwischen Eintracht Verlautenheide und dem SC Fliesteden
Das Voting ist beendet – und das Ergebnis könnte klarer kaum sein: 62,5 Prozent der Teilnehmer stimmten für das Duell zwischen Eintracht Verlautenheide und dem SC Fliesteden. Damit berichtet Radio Sunshine am Wochenende live aus der Landesliga Staffel 2.
Zur Wahl standen insgesamt fünf Partien aus Mittelrheinliga und Landesliga, doch die Abstimmung entwickelte sich schnell zu einer klaren Sache. Mit deutlichem Abstand landeten Viktoria Arnoldsweiler gegen den SV Breinig (15,4 Prozent) und Raspo Brand gegen den SV Eilendorf (9,1 Prozent) auf den Plätzen zwei und drei. Die Mittelrheinliga-Spiele in Weiden (6,8 Prozent) und Düren (6,1 Prozent) spielten am Ende kaum eine Rolle.
Damit wartet auf die Hörer ein echtes Highlight: Sowohl Verlautenheide als auch Fliesteden sind in der neuen Saison noch ohne Punktverlust – ein Spitzenkampf, den knapp zwei Drittel der Fans live im Radio verfolgen wollen.