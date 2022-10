Einbruch nach der Pause – Rottendorf geht in der zweiten Hälfte unter

Passend zu dem verregneten Kirchweihsamstag am Waldsportplatz in Mönchröden war die Leistung, die die sich im freien Fall befindenden Landesligakicker des TSV im zweiten Spielabschnitt ablieferten. Mit einem auch in dieser Höhe verdienten 1:6 traten die seit nun zehn Spielen punktlosen Rottendorfer den langen Heimweg aus dem Rödental an. Dabei hatte vor allem die erste Halbzeit berechtigte Hoffnung gegeben endlich wieder einmal etwas Zählbares mitzunehmen.

Auf dem äußerst tiefen Geläuf im idyllisch gelegenen Waldsportplatz in Mönchröden entwickelte sich eine relativ ausgeglichene Partie, in der der TSV seit langem wieder einmal offensive Gefahr ausstrahlte, die Gastgeber aber schon früh ihre Klasse über die schnellen und flinken Angreifer Pleiner, Göhring und Ehrlich andeuteten. Die ersten Chancen gehörten der Heimmannschaft, doch auch der TSV konnte in der ersten Viertelstunde durch Moritz Schubert und Julian Weber vielversprechende Abschlüsse verzeichnen. Den Rest der ersten Halbzeit bestimmte jedoch die Heimelf, die ihr Kirchweihwochende natürlich mit einem Sieg garnieren wollte. So rettete zweimal der starke Keeper Peter Trappschuh mit einer Fußabwehr (18.) und einem fantastischen Reflex (38.) gegen Schüsse aus kurzer Distanz. Und in der 40. Minute stand er mit Fortuna im Bunde, als ein weiterer Kracher aus 12 Metern gegen den linken Pfosten klatschte. Doch zwei Minuten vor dem Pausenpfiff schien es, als könnte der TSV nach einer gewaltigen Durststrecke endlich wieder einmal punkten. Mathis Böhler hatte vom rechten Flügel mit einem präzisen Flachpass Reservestürmer Daniel Storandt bedient, der angesichts der Verletztenmisere diesmal in der Startelf stand. Dieser scheiterte mit seinem Drehschuss zwar noch am langen Pfosten, doch Moritz Schubert reagierte gedankenschnell und jagte die Kugel aus kurzer Entfernung in die Maschen. Und um ein Haar hätte der TSV kurz vor dem Pausenpfiff sogar noch nachlegen können, jedoch geriet ein freier Abschluss von Sebastian Hackenberg aus 14 Metern zu hoch. Ein Tor nach über 7 ½ Stunden und die erste Pausenführung seit dem 2. August – Vieles schien für einen erfolgreichen Ausgang zu sprechen.