Ein Winter-Rückkehrer ist der Matchwinner von TuRa Harksheide

Nach der "Eiszeit" hat TuRa Harksheide einen erfolgreichen Start in die Oberliga Hamburg erlebt. Beim Niendorfer TSV triumphierte die Mannschaft von Jörg Schwarzer in der Schlussphase und hat so den Tabellenplatz im Ligamittelfeld behauptet. Im Mittelpunkt stand dabei ein Rückkehrer Adrian Sousa.
Schon in der Hinrunde lebte die Partie zwischen Harksheide und Niendorf von ihrer Spannung, schließlich fielen ab der 90. Minute zwei Tore und der TSV verschoss sogar noch einen Elfmeter. So triumphierte TuRa nach zuvor drei Pleiten gegen den Kontrahenten wieder mal - und das mit 4:3. Ganz so torreich wurde der Auftakt in das Spieljahr 2026 nicht. Nach der Verschiebung des Saisonstarts um ganze vier Wochen benötigten die Teams Anlaufzeit, die allerdings einer nicht beanspruchte: Joker Sousa.
Der Angreifer wurde in der 67. Minute eingewechselt und traf 16 Zeigerumdrehungen später bereits zur Entscheidung. Mit 27 Punkten belegt TuRa Harksheide jetzt Rang zehn und hat auf den Keller satte elf Punkte Vorsprung - die kommenden Wochen dürften sich so entspannter angehen lassen.
Dass Sousa keiner Eingewöhnung im Kader der Schwarzer-Elf benötigte, liegt auf der Hand. Der 31-jährige Stürmer war schließlich nur ein halbes Jahr weg, denn nach nur sechs Partien (fünf Vorlagen und drei Vorlagen) für Nikola Tesla kehrte der 18-Tore-Mann der Vorsaison an seine alte Wirkungsstätte zurück. Sousa spielte schon für einige Klubs in Hamburg, doch in Harksheide hat er bislang am besten abgeliefert. Neben seiner starken Vorsaison in der Oberliga Hamburg schoss er für seinen Klub schon 2016/17 in der Landesliga Hammonia 21 Hütten.
Es würde nicht wundern, wenn Sousa in der Rückrunde noch die interne Torjägerliste, die aktuell von Olgherto Ballliu mit neun Treffern angeführt wird, erklimmt. Er kann ein Unterschiedsspieler sein - und hat das im ersten Einsatz seit seiner Rückkehr direkt schon wieder unter Beweis gestellt.
24. Spieltag: (H) FC Türkiye Wilhelmsburg (16.)
26. Spieltag: (H) SC Victoria (4.)
27. Spieltag: (A) SC Vorwärts/Wacker Billstedt (11.)
28. Spieltag: (H) TSV Sasel (9.)
22. Spieltag: (H) USC Paloma (5.)
29. Spieltag: (A) ETSV Hamburg (1.)
30. Spieltag: (A) FK Nikola Tesla (12.)
23. Spieltag: (A) TSV Buchholz 08 (15.)
31. Spieltag: (H) HEBC Hamburg (14.)
32. Spieltag: (A) TuS Dassendorf (3.)
21. Spieltag: (A) SV Halstenbek-Rellingen (17.)
33. Spieltag: (H) SV Curslack-Neuengamme (18.)
34. Spieltag: (A) HT 16 (6.)
