Ein Winter-Rückkehrer ist der Matchwinner von TuRa Harksheide TuRa Harksheide hat in der Oberliga Hamburg zum Auftakt den Niendorfer TSV geschlagen - und der Matchwinner war ein Rückkehrer: Adrian Sousa. von red · Gestern, 23:08 Uhr · 0 Leser

Adrian Sousa beim Torjubel. – Foto: IMAGO / Lobeca

Nach der "Eiszeit" hat TuRa Harksheide einen erfolgreichen Start in die Oberliga Hamburg erlebt. Beim Niendorfer TSV triumphierte die Mannschaft von Jörg Schwarzer in der Schlussphase und hat so den Tabellenplatz im Ligamittelfeld behauptet. Im Mittelpunkt stand dabei ein Rückkehrer Adrian Sousa.

Schon in der Hinrunde lebte die Partie zwischen Harksheide und Niendorf von ihrer Spannung, schließlich fielen ab der 90. Minute zwei Tore und der TSV verschoss sogar noch einen Elfmeter. So triumphierte TuRa nach zuvor drei Pleiten gegen den Kontrahenten wieder mal - und das mit 4:3. Ganz so torreich wurde der Auftakt in das Spieljahr 2026 nicht. Nach der Verschiebung des Saisonstarts um ganze vier Wochen benötigten die Teams Anlaufzeit, die allerdings einer nicht beanspruchte: Joker Sousa. Der Angreifer wurde in der 67. Minute eingewechselt und traf 16 Zeigerumdrehungen später bereits zur Entscheidung. Mit 27 Punkten belegt TuRa Harksheide jetzt Rang zehn und hat auf den Keller satte elf Punkte Vorsprung - die kommenden Wochen dürften sich so entspannter angehen lassen.

Sousas liefert bei TuRa Harksheide immer ab

Mi., 04.03.2026, 19:30 Uhr TuRa Harksheide Harksheide FC Türkiye Wilhelmsburg FC Türkiye 19:30 live PUSH