"Ein tolles Topspiel" - MSV Duisburg krönt Hinrunde mit Sieg

Den Zuschauerrekord hat der MSV Duisburg knapp verpasst, die Siegesserie in der Regionalliga West aber weiter ausgebaut. Seit nunmehr fünf Spielen haben die Zebras keine Punkte mehr hergegeben und gehen als klarer Hinrunden-Meister in die zweite Saisonhälfte. Auch der starke Aufsteiger Sportfreunde Lotte konnte im Wedaustadion nichts Zählbares holen und musste sich knapp mit 0:1 geschlagen geben.

17.929 Zuschauer sind bei einem Spiel in der Regionalliga nun wahrlich keine Selbstverständlichkeit. Exakt so viele Fans verfolgten die Partie zwischen dem MSV Duisburg und den Sportfreunden Lotte, was zugleich das Spitzenspiel war, im Wedaustadion und sorgten für eine stimmungsvolle Kulisse. "Was hier über 90 Minuten von unseren Fans abgerissen wird ist sensationell und keine Selbstverständlichkeit", betonte MSV-Coach Dietmar Hirsch deshalb auch nach dem Abpfiff.