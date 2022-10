Ein Team punktet trotz 75-minütiger Unterzahl Der Bünder SV gewinnt das Verfolgerduell. Der VfL Herford fährt den dritten Sieg in Folge ein. Spitzenreiter Pödinghausen zieht weiter unangefochten seine Kreise.

SG FA Herringhausen-Eickum II – SC Vlotho II 0:3 (0:2). Nach zuvor drei sieglosen Spielen hat der SC zurück in die Spur gefunden. Mit dem Spiel war Trainer Christoph Kühn jedoch nur bedingt zufrieden. „Wir sind kaum in die Zweikämpfe gekommen und wurden nicht wirklich gefährlich, da war ganz viel Stückwerk dabei. Aber wie das manchmal so ist, fällt irgendwie das 1:0, dann das 2:0 hinterher. Herringhausen hatte vielleicht anderthalb Chancen.“. Die Treffer erzielten Dominik Klemme (38., 44.) und Luis Schröer (84.).

SV Enger-Westerenger – SV Löhne-Obernbeck 4:2 (2:1). Zufrieden zeigte sich nach der Partie SVEW-Trainer Philip Albrecht. „Es war das erwartet schwere Spiel. Aber am Ende ist der Sieg aufgrund der ersten Hälfte verdient, da waren wir drückend überlegen.“ Danny Alves-Rei (4.) und ein abgefälschter Schuss von Tim Rogalski (26.) brachten die Gastgeber in Führung, sie kassierten aber durch einen direkten Freistoß (31.) noch vor der Pause das 1:2. Sunday Ajala besorgte nach der Pause dann sogar den Ausgleich für die Gäste (51.). „Das haben wir uns selber reingelegt. Danach war das Spiel offen, wir haben aber vielleicht das Spielglück erzwungen. Der Sieg ist verdammt wichtig, weil wir dadurch oben dranbleiben, aber auch nach unten Puffer schaffen, wo alles sehr eng zugeht“, so Albrecht. Die restlichen beiden Treffer der Gastgeber erzielten erneut Alves-Rei (82.) und André Beckmann (85.).

TV Elverdissen – VfL Holsen II 4:4 (2:2). „Wahnsinn, was da abgelaufen ist“, so die Worte von Gästetrainer André Placke nach einem durchaus turbulenten Spiel. Früh in der Partie ging der TVE durch Philipp Göding in Führung (7.), ab der 15. Minute mussten die Holser in Unterzahl weiterspielen, nachdem Tolgahan Kaymak wegen zweifachen Meckerns die gelb-rote Karte sah. „Die zweite war berechtigt, die erste aber nicht“, empfand Placke. Die Gastgeber wussten aus der Überzahl zunächst auch Kapital zu schlagen und stellten durch Jan Galle auf 2:0 (30.). Doch die Gäste stellten noch vor der Pause auf 2:2 durch Fabian Schäfer (44.) und Nico Szyska (45+4.). Placke: „Die Moral war echt top, wir sind dann natürlich auch mit einem guten Gefühl in die Halbzeit gegangen.“ Das gute Gefühl wurde allerdings schnell getrübt, denn Nico Bischoff (46.) und Philipp Schmidt (60.) stellten den alten Abstand wieder her. Und erneut bewiesen die Gäste Moral und kämpften sich zurück in die Partie – Mark-Jeremy Brown (62.) und Gerrit Vollmer (80.) trafen für den VfL II. „Am Ende hätten wir das Spiel vielleicht sogar noch gewinnen können. Aber wir sind jetzt erstmal wieder von den Abstiegsplätzen runter, das ist auch für den Kopf wichtig“, so Placke abschließend.

VfL Klosterbauerschaft – TuRa Löhne II 3:1 (0:1). Für den VfL bedeutet das 3:1 den ersten Sieg nach zuletzt vier Niederlagen. „Wir waren die klar bessere Mannschaft, die Chancenverwertung hat aber so ein bisschen zu wünschen übrig gelassen. Das 1:0 für TuRa war dann ein Sonntagsschuss aus gefühlt 40 Metern in den Winkel“, so VfL-Trainer René Budde. Trotz des Pausenrückstandes ließ sich seine Elf nicht beirren. „Es war nur eine Frage der Zeit, wann das Tor fallen musste, das 1:1 direkt nach der Pause war dann der Dosenöffner.“ Für Löhne II traf Lukas Jörg Husemeier (7.), die Treffer der Hausherren erzielten Jan Linnenbrügger (48.), Martin Wede (50.) und Renee Terbeck (75.).