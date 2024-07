Ein Talent aus Saarbrücken kommt nach Unterhaching

Andy Breuer, geboren am 14. August 2005, ist ein talentierter junger Spieler, der sowohl mit dem rechten als auch mit dem linken Fuß auf beiden Außenpositionen spielen kann. Mit einer Körpergröße von 1,79 Metern bringt Breuer Schnelligkeit und Agilität auf die Flügel der Hachinger. 2014 wechselte Breuer von seinem Heimatverein FC Rastpfuhl in die Jugendabteilung des 1. FC Saarbrücken und durchlief dort alle Jugendmannschaften bis zur U19. 2023 wurde er in die erste Mannschaft der Saarländer berufen. In der abgelaufenen Saison 2023/24 der 3. Liga kam Breuer in drei Spielen für die Saarbrücker zum Einsatz.

"Ich freue mich sehr, nun für die SpVgg Unterhaching auflaufen zu dürfen", erklärt Andy Breuer und versichert: "Ich bin hochmotiviert, meine Fähigkeiten in der 3. Liga unter Beweis zu stellen. In den Gesprächen mit Sportdirektor Markus Schwabl und bei meinem ersten Besuch hier am uhlsport PARK habe ich einen sehr guten Eindruck gewonnen und freue mich darauf meinen Beitrag zum Erfolg des Vereins zu leisten."



Die Hachinger haben vergangene Woche ein Trainingslager in Schlanders in Südtirol absolviert, sind aber mittlerweile zurück in der Heimat. Am morgigen Freitagabend testen die Jungs von Coach Marc Unterberger gegen die Profireserve des FC Bayern.