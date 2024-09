„Ein Tag voller Pleiten, Pech und Pannen“ – gebrauchter Derby-Nachmittag für MTV Berg

Dabei standen vor allem vier Spieler der Hausherren im Fokus. Torjäger Marcel Höhne war an diesem Tag vom Abschlusspech verfolgt. Nach einer Flanke von Christoph Speth köpfte er kurz vor der Pause aus wenigen Metern in die Arme von Waldrams Keeper Michael Arndt. In der zweiten Hälfte köpfte Höhne an den Pfosten und schoss aus aussichtsreicher Position den eingewechselten Enzo Seidlitz ab.

Bergs Torwart Tobias Stingl unterlief ein folgenschwerer Patzer: Er ließ eine vermeintlich harmlose Freistoßflanke fallen, sein Namensvetter Matthias Stingl drückte den Ball in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zum 0:1 ins Netz. „Ich mache ihm überhaupt keinen Vorwurf, er hat direkt in die Sonne geschaut“, sagte Wagner. Zudem habe der junge Keeper bislang eine sehr starke Saison gespielt.