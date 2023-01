Ein Stelldichein der Extra-Klasse Beim U14-Hallenmeisters des ASCK Simbach sind unter anderem der FC Bayern München, RB Salzburg, der FC Augsburg und der TSV 1860 München dabei

Doch auch das restliche Teilnehmerfeld kann sich durchaus sehen lassen. Mit dem FC Augsburg, 1. FC Nürnberg, TSV 1860 München und SSV Jahn Regensburg schlagen alle bayerischen Spitzenklubs in der Grenzstadt auf. Aus Österreich sind neben den "Bullen" die Vertretungen der Bundesligisten LASK Linz, SK Austria Klagenfurt, Wacker Innsbruck und AKA St. Pölten am Start. Als Sieger des Qualifikationsturniers darf die SpVgg GW Deggendorf an den Start gehen und sich mit den großen Namen messen. Dabei ist selbstverständlich auch der Nachwuchs des ASCK Simbach, der sich gegen die Top-Gegner möglichst gut aus der Affäre ziehen möchte.







"Wir konnten nach der Corona-Zwangspause wieder ein hochkarätiges Teilnehmerfeld zusammenstellen. Die Zuschauer werden auf ihre Kosten kommen und auch der Kartenvorverkauf ist gut gelaufen. An der Tageskasse wird es aber definitiv noch Tickets geben", verrät Turnier-Organisator Klaus Hofbauer. Beginn des Wettbewerbs, dessen Sponsor und Namensgeber die Mayerhofer Hoch-, Tief- und Ingenieurbau GmbH ist, ist um 11 Uhr. Die zwölf Teams sind zunächst in drei Vierergruppen unterteilt, von denen jeweils die beiden Erstplatzierten sowie die beiden besten Dritten den Sprung ins Viertelfinale, das kurz nach 15 Uhr beginnen wird, schaffen. Das Finale wird laut Turnierplan kurz vor 18:30 Uhr angepfiffen werden.





Die Vorrunden-Einteilung:

Gruppe A: RB Salzburg, LASK Linz, 1. FC Nürnberg, ASCK Simbach am Inn

Gruppe B: TSV 1860 München, SK Austria Klagenfurt, SSV Jahn Regensburg, SpVgg GW Deggendorf

Gruppe C: FC Bayern München, Wacker Innsbruck, FC Augsburg, AKA St. Pölten