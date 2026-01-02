Ein Sommer voller Pläne und ein Knie, das Nein sagt

Jan-Luca Warrink ist im Sommer 2025 mit höherklassiger Erfahrung zum SV Veldhausen 07 gewechselt, doch sein Start beim Bezirksligisten verlief alles andere als geplant. Nach 14 Einsätzen in der Oberliga für den SV Meppen II zog er sich ausgerechnet im ersten Punktspiel gegen seinen Ex-Verein Borussia 08 Neuenhaus eine Verletzung an der Patellasehne zu. Im FuPa-Interview spricht der 23-Jährige über seine Wechselentscheidung, den langen Weg zurück auf den Platz, seine Rolle neben dem Spielfeld sowie die aktuelle Situation beim SV Veldhausen 07.

Jan-Luca: Für mich war es schon immer klar, dass ich irgendwann zum SV Veldhausen wechseln werde. Dort spielt meine komplette Clique und mein Bruder. Wir haben mit Timo Schumann einen super Trainer, den ich aus Zeiten meiner Jugend kenne, deshalb war es für mich die einzige Option.

FuPa: Jan-Luca, nach deiner Zeit bei Borussia 08 Neuenhaus und 14 Oberliga-Einsätzen für den SV Meppen II hast du dich im Sommer für den SV Veldhausen 07 entschieden. Warum ging dein Weg nicht zurück nach Neuenhaus und was hat letztlich für Veldhausen gesprochen?

Jan-Luca: Es war für mich natürlich ein absoluter Rückschlag, da ich die letzten Jahre immer wieder mit Knieproblemen zu kämpfen hatte. Als ich mir die Patellasehne gerissen hatte, ging mir vieles durch den Kopf. Wie schlimm ist es? War’s das mit den Fußball? Es war mental sehr schwierig.

FuPa: Ausgerechnet im ersten Punktspiel für Veldhausen und dann auch noch gegen deinen Ex-Verein Neuenhaus hast du dir eine Verletzung an der Patellasehne zugezogen. Wie hast du diesen Moment erlebt, emotional und sportlich?

FuPa: Wie ist aktuell der Stand deiner Genesung? Läuft alles nach Plan oder gab es im Heilungsprozess auch Rückschläge?

Jan-Luca: Zurzeit läuft es sehr gut, ich bin sehr zufrieden zum aktuellen Zeitpunkt. Ich habe mit Kai Venemann einen sehr guten Physiotherapeuten. Wir haben einen klaren Plan für die nächsten Monate, den wir Woche für Woche durchziehen.

FuPa: Wenn du nach vorne blickst: Wie realistisch ist ein Comeback noch in dieser Saison und setzt du dir dabei bewusst keinen Zeitdruck?

Jan-Luca: Diese Saison wird es auf jeden Fall nichts mehr. Ich werde mir die Zeit nehmen, die ich brauche und mich dann Schritt für Schritt zurück auf den Platz kämpfen.

FuPa: Auch wenn du aktuell nicht auf dem Platz stehen kannst: Bist du bei den Spielen der Mannschaft regelmäßig dabei und wie wichtig ist es dir, trotz Verletzung Teil des Teams zu bleiben?

Jan-Luca: Es ist mir sehr wichtig trotz meiner Verletzung so nah an der Mannschaft zu sein wie es geht. Mir ist wichtig, die Mannschaft abseits des Platzes so gut wie möglich zu unterstützen.

FuPa: Zum Ende der Saison wird mit Timo Schumann ein langjähriger Trainer den Verein verlassen. Wie wurde diese Entscheidung innerhalb der Mannschaft aufgenommen?

Jan-Luca: Timo ist natürlich ein herausragender Trainer, was er die letzten Jahre in Veldhausen geleistet hat, verdient höchsten Respekt. Klar waren wir erstmal alle etwas sprachlos, dennoch können wir als Mannschaft die Entscheidung komplett nachvollziehen und wünschen Timo nur das Beste für die Zukunft. Wir sind uns sicher, dass der Verein eine gute Alternative für Timo finden wird.

FuPa: Nach einem holprigen Start in der Bezirksliga hat sich das Team inzwischen stabilisiert und steht nicht mehr auf einem der letzten drei Plätze. Wie würdest du die aktuelle Stimmung in der Mannschaft beschreiben?

Jan-Luca: Die ersten Spiele haben wir uns natürlich alle anders vorgestellt aber ich denke, es ist normal in einer neuen Liga, dass man sich erstmal dran gewöhnen muss. Die Stimmung in der Mannschaft ist einfach hervorragend, wir haben uns gegenseitig hochgepusht und nicht den Kopf hängen lassen, das spiegelt sich auch in den letzten Spielen wider.

FuPa: Im Bezirkspokal ist der SV Veldhausen 07 weiterhin vertreten. Was bedeutet der Wettbewerb für euch und wie blickt ihr auf die kommende Pokalrunde?

Jan-Luca: Bei unseren Heimspielen ist immer eine herausragende Atmosphäre. Wir hoffen natürlich, dass wir so weit wie möglich kommen werden, denn jedes Pokalspiel ist für uns und den Verein ein Highlight.

FuPa: Vielen Dank, Jan-Luca, für die offenen Worte. Wir wünschen dir weiterhin eine erfolgreiche und vor allem vollständige Genesung und hoffen, dich bald wieder im Trikot des SV Veldhausen 07 auf dem Platz zu sehen. Für die restliche Saison und den weiteren Weg viel Erfolg!