2026 - vielleicht das beste Fußballjahr aller Zeiten

Da wäre zunächst dieses kleine, unbedeutende Turnier namens Fußball-Weltmeisterschaft. Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 wird die Sommerpause im Amateurfußball auf ein Minimum zusammengeschrumpft. Kaum hat der letzte Pfiff im Amateurbereich ertönt, geht es schon weiter mit dem nächsten Highlight. Perfekt! Denn wer braucht schon eine lange Pause, wenn stattdessen packende Diskussionen über Abseits, Kaderbreite und Elfmeterpfiffe auf uns warten?

Es gibt Jahre, die riechen schon im Januar nach Bratwurst, nassem Rasen und großen Geschichten. 2026 ist so ein Jahr. Vielleicht sogar das Jahr. Ein Jahr, in dem der Fußball keine Pause macht, sondern nur kurz Luft holt, irgendwo zwischen Ems, Vechte und Weltmeisterschaft.

Doch die wirklich spannenden Geschichten spielen, wie so oft, abseits der großen Scheinwerfer. Zum Beispiel beim SV Meppen, wo die Hoffnung lebt, dass der Weg zurück in die 3. Liga gefunden wird. Hoffnung ist bekanntlich der schönste Tabellenplatz. Und wenn wir schon im Emsland sind: SV Spelle-Venhaus, SV Meppen II und SV Holthausen-Biene halten gemeinsam die Fahne der Region in der Oberliga hoch. Drei Vereine, ein Ziel: bleiben. Oder mehr. Man weiß ja nie.

Währenddessen erledigt der FC Bayern München verlässlich das, was er am besten kann: Deutscher Meister werden. Man muss nicht jedes Jahr überrascht sein, um sich jedes Jahr wieder aufzuregen. Auch das gehört zum Fußball.

In der Landesliga wird ebenfalls fleißig geträumt. Blau-Weiß Papenburg greift nach den Sternen und bei diesem Trainer darf man davon ausgehen, dass der Blick Richtung Himmel kein Zufall ist. Aus der Grafschaft Bentheim mischen Vorwärts Nordhorn, FC Schüttorf 09 und Eintracht Nordhorn mit. Bei Vorwärts wurde bereits am Trainerstuhl gesägt, bei der Eintracht hat es ordentlich geknallt, und der neue Mann an der Seitenlinie ist auch schon da. Fußballromantik klingt anders, aber genau deshalb lieben wir es.

Eine Etage tiefer, in der Bezirksliga Weser-Ems 3, thront Union Lohne auf Platz eins. Meister werden, vielleicht. Aber der ASV Altenlingen hat da allerdings noch ein Wort mitzureden. Und dahinter lauern sie alle: SG Freren, Vorwärts Nordhorn II, Weiße Elf, SV Langen - bereit, jeden Ausrutscher gnadenlos zu bestrafen.

Unten wird es derweil existenziell. VfL Emslage, Sparta Werlte, Borussia Neuenhaus, Bad Bentheim, Alemannia Salzbergen und Veldhausen 07 kämpfen gegen das Tabellenende. Manche mit etwas mehr Luft, andere mit zittrigen Knien. Aber wie wir wissen: Im Fußball ist „eigentlich sicher“ oft nur ein anderes Wort für „gefährlich“.

Auch die Kreisliga Emsland liefert ihre eigene Dramaturgie. SC Baccum überrascht die Liga von Platz eins, dicht gefolgt vom SV Bokeloh, was wiederum kaum überrascht. Und im Tabellenkeller? Spannung bis zum letzten Spieltag, garantiert. Alles andere wäre ja langweilig.

Und dann sind da ja noch die Frauen. Endlich. Der SV Meppen träumt vom Weg zurück in Liga eins. Heidekraut Andervenne rockt seit Jahren die Oberliga, als hätte man nie etwas anderes getan. In der Landesliga sind die emsländischen Teams kaum zu bremsen: SC Spelle-Venhaus ungeschlagen, Concordia Emsbüren hartnäckig dahinter und die frisch aufgestiegene FSG Union Meppen/SF Schwefingen voll im Soll. Nicht zu vergessen Olympia Uelsen, natürlich. Und in der Bezirksliga überwintert die SG Neulangen/Langen ganz oben. Auch das ist 2026.

Zwischen all dem überbrückt FuPa die Winterpause mit Interviews, Geschichten und Stimmen aus den Vereinen. Überraschend offen, überraschend ehrlich und manchmal überraschend still. Die Pause ist lang, der Stoff geht nicht aus. Wer noch etwas zu sagen hat: Fragen beantworten, abschicken, Teil diese Jahres werden.

Alles in allem bleibt nur eine Feststellung:

2026 - vielleicht das beste Fußballjahr aller Zeiten. Mindestens aber eines, über das wir noch lange reden werden. Auf Rasenplätzen, auf Tribünen, an Theken.

In diesem Sinne: Ein gesundes, leidenschaftliches und torreiches neues Jahr! Mögen eure Mannschaften punkten, eure Knie halten und eure Geschichten erzählt werden. Frohes neues Fußballjahr 2026!