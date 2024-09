Ein Sieg für das Selbstvertrauen

Die Bersenbrücker liessen sich aber nicht aus der Fassung bringen und konnten durch Kirschbaum mit 3:2 (65.) nach Freistoss von Alvarez wieder in Führung gehen. Glück hatten die Bersenbrücker in der 85. Minute als Melvin Luczkiewicz den Ball an den Aussenpfosten hämmerte, allerdings vergaben Manneh und Eickschläger noch in den letzten Minuten zwei gute Chancen.

So blieb es beim 3:2 Sieg für die Bersenbrücker, die nach zwei Niederlagen wieder dreifach punkten und in der Tabelle nach vorne rücken konnten.