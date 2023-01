Ein Rückkehrer und ein Keeper Der SV Blau-Weiß Büßleben überwintert auf Rang fünf der Landesklasse 2. Zum Start in die Rückrunde begrüßt Coach Mario Wisocki zwei Neuzugänge im Team.

„Ich bin froh, dass wir die beiden Neuzugänge bekommen konnten. Es ist häufig ziemlich schwierig in der Winterpause adäquate Verstärkung zu bekommen“, sagt Büßlebens Trainer Mario Wisocki, der mit Fabian Wagner einen Rückkehrer im Team begrüßt. „Ich habe Fabi selbst schon fünf Jahre trainieren dürfen“, so der 50-Jährige Coach. Nach einem Umzug wohnte Fabian Wagner mit Sichtweite auf den Sportplatz des FC Borntal. Da waren die Wege eben kurz und der Wechsel naheliegend. Nun führt sein Weg zurück zum SV Blau-Weiß Büßleben. „Der Kontakt ist nie abgerissen. Wir verstehen uns sehr gut. Ich erhoffe mir von Fabi, dass er die Lücke wieder schließt, die er selbst geöffnet hat. Er war Stammspieler in der Innenverteidigung und hatte, als er weg ist, eine große Lücke hinterlassen. Zudem wir uns Robin Quitt ein paar Monate berufsbedingt fehlen. Deshalb ist es umso besser, dass Fabi zurückkommt. Ich weiß was er fußballerisch kann. Er hat eine solide Ausbildung bei Rot-Weiß (Erfurt) genossen. Er ist ein kopfballstarker Spieler, der auch bei Standards immer mit nach vorne gehen kann. Ich erhoffe mir, dass er sich schnell wieder integriert und uns verstärkt“, so Wisocki über Rückkehrer Fabian Wagner.