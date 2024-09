Auch ein versierter Spieler wie Thomas Bauer brachte keine Wende im Murnauer Spiel. – Foto: Oliver Rabuser

„Ein rabenschwarzer Tag": Murnau kassiert Pleite gegen Landesliga-Schlusslicht – Diemb sieht rot

Der TSV Murnau verliert überraschend gegen den Tabellenletzten der Landesliga Südost. Bruckmühl ist vor allem körperlich überlegen.

Von Wolke sieben schlagen sie in der Realität auf. Eine Woche nach dem besten Auftritt in der Landesliga folgt der tiefe Fall der Murnauer. „Schlechteste Halbzeit der ganzen Saison“, klagt Trainer Martin Wagner. Sein Team brachte es fertig, gegen den Letzten aus Bruckmühl mit 0:2 zu verlieren – und das hochverdient. „Ein rabenschwarzer Tag, wir haben alles vermissen lassen in Halbzeit eins.“ „Sie waren uns körperlich überlegen, haben den Spielfluss gestoppt.

Martin Wagner, Trainer vom TSV Murnau. Vor dem Spiel hatte man keine Anzeichen von Schwäche vernommen. Die Warnungen fielen klar aus. Keineswegs kam da ein Gegner an, der sich aufgegeben hat. Wagner beobachtete Gäste, die alles und jeden in die Zweikämpfe warfen. Was die Bruckmühler veranstalteten, sah nach Kampfsport aus, und das ist absolut positiv gemeint. „Sie waren uns körperlich überlegen, haben den Spielfluss gestoppt.“