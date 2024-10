Ein Punkt in Hochheim: Die Enttäuschung überwiegt beim FCE

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Der FC Eddersheim, aktuell Tabellenvierter, ging bereits nach neun Minuten durch Yannick Gutmann in Führung. Noch vor der Pause konnten die Gastgeber das Spiel drehen, nachdem zuerst Roman Meier per Foulelfmeter (33.) und in der Nachspielzeit Niklas Stegmaier den FCE-Keeper Jannis Lucht überwinden konnte. "Auch in der ersten Halbzeit hatten wir die höheren Spielanteile und Hochheim macht dann mit ihrer ersten rausgespielten Chance das 2:1", ärgert sich FCE-Trainer Marco Wronski, der die Effizienz im letzten Angriffsdrittel bemängelt.

Nur drei Minuten nach Wiederanpfiff gelang den Gästen durch Hristos Papazois der Ausgleich. Wronski: "Wir sind im zweiten Abschnitt unserer Linie treu geblieben und haben weiter auf Sieg gespielt." Für drei Punkte hat es dennoch nicht gereicht. "Die zweite Halbzeit war ein ausgeglichenes Spiel, deshalb geht das Unentschieden in Ordnung", erklärt Rene Geilert, sportlicher Leiter der Hochheimer.

Verschiedene Gemüter

"Der Sieg war unser Ziel, dementsprechend sind wir mit dem Unentschieden nicht zufrieden. Die Jungs waren nach Abpfiff geknickt", sagte der FCE-Trainer. Einen Vorwurf macht er seinem Team trotz des Ergebnisses nicht. "Die Stimmung ist momentan super, die aktuelle Tabellenplatzierung ist sensationell", freut sich Wronski und lobt seine Mannschaft: "Dass wir uns über zwei verlorene Punkte in Hochheim ärgern, zeigt, wie rasant positiv wir uns entwickelt haben."

Auf Seiten der Hochheimer ist der Punkt definitiv ein Gewinn, erklärt Geilert: "Wir hätten gerne gewonnen, da man die Punkte im Tabellenkeller braucht. Am wichtigsten war es, nicht zu verlieren. Gegen Eddersheim haben diese Saison schon viele Mannschaften verloren. Das Unentschieden haben wir uns erkämpft." Hochheims sportlicher Leiter vertraut der Mannschaft in der derzeitigen Phase: "Wir haben vollstes Vertrauen in das Trainerteam und die Mannschaft. Uns war klar, dass wir als Aufsteiger gegen den Abstieg kämpfen müssen. Wir sind momentan da, wo wir uns vor der Saison gesehen haben und sind absolut zuversichtlich, dass wir mit solchen Auftritten wie gegen Eddersheim, die Punkte einfahren werden, die für den Klassenerhalt notwendig sind.“