Ein Nichtantritt im Gipfeltreffen: "Keine andere Möglichkeit" Harzoberliga +++ Das Spitzenspiel zwischen dem SV Germania Gernrode und dem SV 1890 Westerhausen II findet nicht statt von Kevin Gehring · Heute, 07:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Laura Kröger

Sportlich hatte es eines der spannendsten Duelle des Wochenendes versprochen. In der Harzoberliga sollten sich am Sonnabend der Tabellenführer SV Germania Gernrode und der zweitplatzierte SV 1890 Westerhausen II im Gipfeltreffen gegenüberstehen. Doch zu dieser richtungsweisenden Begegnung im Meisterschaftskampf kam es am Ende nicht.

Die Gäste aus Westerhausen sagten am Freitag ab. Durch den Nichtantritt werden die drei Punkte - nach dem Abschluss des obligatorischen Sportgerichtsverfahrens - kampflos nach Gernrode gehen. Der Titelkampf in der Harzoberliga dürfte damit auf eine höchst ungewöhnlicher Art und Weise vorentschieden worden sein.

"Ich kann mir vorstellen, dass das erst einmal eigenartig aussieht, wenn das Spitzenspiel durch die Absage einer Mannschaft nicht stattfinden kann", erklärt Yves Katte, der Trainer der Wolfsberg-Reserve. "Aber natürlich gibt es Gründe dafür." So hätte sich für diesen wichtigen Spieltag bereits seit längerer Zeit eine arg dünne Personaldecke abgezeichnet. "Aufgrund von längeren Verletzungen, Urlaub, Arbeit und Umzug lichteten sich die Reihen unserer Spieler", berichtet Katte. Daher hätten die Westerhäuser bereits im Vorfeld um eine Verlegung der Partie gebeten. "Leider kam es nicht dazu", so Katte.