Ein neuer Stürmer für Sparta Bilk kommt aus der Oberliga

Die Witterungsbedingungen luden am Montagabend nicht unbedingt zu sportlichen Aktivitäten im Freien ein. Doch Jörn Heimann war das egal. Trotz Schneefalls bat der Trainer der DJK Sparta Bilk seine Mannschaft zu einem lockeren Aufgalopp in Form eines Laufes am Rhein entlang. Die dahinter steckende Botschaft war klar: Die Diskussionen, die es vor einem Jahr nach schleppendem Rückrundenstart um den Fitnesszustand der Mannschaft gab, sollen nicht wieder neu aufflammen.

Einer, der künftig für Tore in Bilk sorgen soll, war am Montag noch nicht dabei. Daiki Hara weilt aktuell noch in der japanischen Heimat und stößt erst Mitte Januar zum Team. „Er hat eine interessante Vita“, sagt Heimann über den 22-Jährigen, der sich in der vergangenen Saison mit 19 Toren in 23 Spielen im Dress des Landesligisten Blau-Weiß Mintard für ein Engagement beim Oberligisten SC St. Tönis empfahl, dort in der Hinrunde aber nicht zum Einsatz kam.

Knüpft Hara an der Fährstraße an die Form aus Mintarder Zeiten an, dann scheint die Nachfolge von Torjäger Marco Meyer geklärt zu sein, auch wenn der Japaner ein ganz anderes Profil mitbringt als der in der Winterpause zu den Sportfreunden Gerresheim gewechselte Meyer. „Er ist nicht der Brecher wie Marco, liefert uns als Spielertyp künftig aber ganz andere Optionen, die unserem Team auch gut zu Gesicht stehen sollten“, glaubt Heimann.

Verstärkung für die Defensive

Ebenfalls eine Mintarder Vergangenheit weist Spartas zweiter Neuer auf. Auch Eugene Asamoah trug schon das blau-weiße Trikot. Das ist allerdings eine Weile her. Die letzten Spielzeiten verbrachte der 26-Jährige in der Bezirksliga bei Rot-Weiss Mülheim und dem Mülheimer SV und zählte dort jeweils zum Stammpersonal. Wie Daiki Hara ist auch der Defensivspezialist nicht als Eins-zu-eins-Ersatz für Roman Nahimi vorgesehen. Zumal Jörn Heimann hofft, seinen Routinier, der in Kürze zum dritten Mal Vater wird, im Laufe der Rückrunde doch wieder auf dem Platz begrüßen zu dürfen.

Während für Nahimi in Bilk die Türen also weiter sperrangelweit offen stehen, werden zwei andere Kicker eher nicht mehr im Sparta-Dress zu sehen sein. Auch wenn sich Marco Meyer mit seinen 44 Toren aus der Vorsaison einen Platz in den Geschichtsbüchern des Vereins sicherte, ging die Liaison zwischen Klub und Spieler nun unglücklich auseinander.

Anders verhielt es sich bei Paul Hoffmeister. Der 30-jährige Mittelfeldspieler kam im Sommer mit Vorschusslorbeeren vom Landesligisten VfB 03 Hilden II. Doch die Erwartungen, die beide Seiten mit dem Wechsel verbanden, erfüllten sich nicht. Hoffmeister machte lediglich sechs Spiele, davon nur zwei von Beginn an. Beim A-Kreisligisten Hilden 05/06 hofft der 30-Jährige nun wieder eine tragendere Rolle einnehmen zu können.