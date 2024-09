Ein neuer Geist erfüllt das Team: „Man hat keinen Bruch gesehen“

Altenstadt – Der TSV Altenstadt kommt langsam auf Touren. Nach dem ersten Saisonsieg in Weil tütete die Mannschaft von Trainer Christoph Wagner in Oberalting am Sonntag den nächsten Dreier ein. „Das war absolut verdient“, würdigte Wagner den zweiten Erfolg in der Fußball-Kreisliga. Was dem Trainer noch mehr imponierte als das Ergebnis von 3:1 war allerdings die Vorstellung der gesamten Mannschaft, die äußerst souverän die Aufgabe beim Neuling absolvierte: „Wir haben es geschafft, über 90 Minuten vom Kopf her da zu sein und diszipliniert durchzuspielen.“

Das war gar nicht so einfach. Die Oberaltinger, die schwach in die Saison gestartet waren, gingen bereits nach neun Minuten in Front. Einen Lattenabpraller nahm Ben Dotterweich auf und traf zum 1:0 für die Platzherren. Das Tor fiel aus dem Nichts und besaß genügend Zündstoff, die Gäste zu verunsichern. „Aber man hat keinen Bruch gesehen“, lobte Wagner seine Mannschaft.