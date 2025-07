Ein Nationalspieler Liechtensteins für Schweinfurt 05

Der 1. FC Schweinfurt 05 freut sich, mit Fabio Luque-Notaro einen vielversprechenden jungen Stürmer fest unter Vertrag genommen zu haben. Der 19-jährige Liechtensteiner Nationalspieler wechselt vom FC Vaduz an den Main und verstärkt ab sofort die 05er in der Offensive.

"Fabio ist ein vielversprechendes Nachwuchstalent, in dem wir viel Potential für die Zukunft sehen. Wir freuen uns ihn auf seinem Weg begleiten zu können", erläutert Geschäftsführer Markus Wolf in einer offiziellen Presseerklärung des Vereins. Darin wird auch Fabio Luque-Notaro wie folgt zitiert: "Ich starte voller Energie in die neue Herausforderung und gebe alles, um mit dem Team erfolgreich zu sein."