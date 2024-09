Ein kleines Erfolgserlebnis für den TV Erkheim

Der TV Erkheim konnte zwar seine Niederlagenserie beenden, trotzdem bleiben die Unterallgäuer Schlusslicht. Beim 2:2 gegen den FC Ehekirchen hatte Routinier Fabian Krogler den TVE in Führung gebracht, als er den an Joshua Holzapfel verschuldeten Elfmeter zum 1:0 verwandelte. Wie eine kalte Dusche fühlte sich das an, was unmittelbar vor der Pause passierte. Denn Ehekirchen glich erst durch seinen Spielertrainer Christoph Hollinger aus und ging wenig später durch Maximilian Schmidt sogar in Führung. In der zweiten Halbzeit mühten sich die Erkheimer, insgesamt verliefen die zweiten 45 Minuten jedoch ohne große Höhepunkte. Mit einer Ausnahme: Nach Kroglers Zuspiel erzielte Florian Merk noch das 2:2. Schiedsrichter: Vincenzo Tropeano (München) - Zuschauer: 180 Tore: 1:0 Fabian Krogler (7./Foulelfmeter), 1:1 Christoph Hollinger (37.), 1:2 Maximilian Schmidt (41.), 2:2 Florian Merk (76.) Gelb-Rot: Fabian Krogler (90./TV Erkheim)

Am Ende ist es eine schwer zu beantwortende Frage: Kann der TSV Schwabmünchen mit dem dem 1:1 beim SC Oberrweikertshofen zufrieden sein, oder wurden zwei Punkte verschenkt. Auf der einen Seite ist es der erste Zähler, den die Schwabmünchner überhaupt beim SCO geholt haben. auf der anderen Seite steht eine starke erste Halbzeit, in der der TSV die Partie durchaus hätte vorentscheiden können, und eine zweite Hälfte, nach der die Schwabmünchner froh um den einen Punkt sein müssen. Der TSV ging in Führung, als SCO-Keeper Marco Dzwonik den Ball direkt vor die Füße von Simon Paulus abwehrte, der eiskalt verwertete. Auch danach blieben die Schwarz-Weißen am Drücker, konnten jedoch nicht nachlegen. Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Spiel komplett. Oberweikertshofen erhöhte den Einsatz und kam zum 1:1. Nach einer Ecke landete der Ball bei Dominik Widemann, das verdiente 1:1 erzielte. Oberweikertshofen war nun am Drücker, verpasste es jedoch, daraus Kapital zu schlagen. So blieb es beim 1:1. (krup) Lokalsport SZ Schiedsrichter: Daniel Simon Schneider (Freising) - Zuschauer: 250 Tore: 0:1 Simon Paulus (21.), 1:1 Dominik Widemann (63.)

Elfmeter gab es für den FC Gundelfingen, als Leon Sailer (Mitte) im Strafraum zu Fall kam. Aystettens Kapitän Fabian Krug schwor jedoch, dass er zuerst den Ball gespielt hatte. – Foto: Walter Brugger

715 Fans wollten den Auftritt des FC Gundelfingen gegen den SV Cosmos Aystetten sehen. Und sie bekamen eine souveräne Vorstellung der Grün-Weißen zu sehen. Leon Sailer hatte die Grün-Weißen nach einer sehenswerten Kombination über Felix Hafner und Jeremias Seibold, der Krug ins Leere rutschen ließ und noch quer spielte, mit 1:0 in Führung gebracht. Beim 2:0 versenkte Seibold die Kugel nach Hafners Flanke direkt. Und spätestens mit dem 3:0 kurz vor der Pause war die Partie gelaufen. Wobei der Treffer von David Anzenhofer Gesprächsstoff bot. Aystettens Kapitän Fabian Krug war sich sicher, dass seine Abwehraktion gegen Gundelfingens Leon Sailer kein Foul war, trotzdem gab es Elfmeter. Da lenkte Cosmos-Keeper Daniel Mrozek die Kugel zunächst an den Pfosten, doch Anzenhofer bekam eine zweite Chance und verwandelte im Nachschuss.

„So macht es richtig Spaß“, lobte FCG-Trainer Thomas Rudolph seine Schützlinge, der eine Verbesserung des gesamten Offensivspiels registrierte: „Wir haben nicht so sehr den Weg durch die Mitte gesucht, dadurch sind die Räume aufgegangen.“ Das einzige Manko war, dass die Gärtnerstädter in der zweiten Halbzeit etliche Chancen liegen ließen. So jagte Jeremias Seibold jagte die Kugel über die Latte (60.), zweimal rettete Krug auf der Torlinie gegen Richard Gumpinger (61.) und Felix Hafner (72.). Einmal landete der Ball allerdings doch noch im Aystetter Netz. Gumpinger fand mit seinem Zuspiel am langen Pfosten Monther Alahmed, der nur noch den Fuß hinhalten musste.

Schiedsrichter: Kai Hoffmann (Nürnberg) - Zuschauer: 715

Tore: 1:0 Leon Sailer (18.), 2:0 Jeremias Seibold (29.), 3:0 David Anzenhofer (43.), 4:0 Monther Alahmed (65.)

Bes. Vorkommnis: David Anzenhofer (FC Gundelfingen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Daniel Mrozek (43.).

Speziell in den Heimspielen läuft es derzeit für den TSV Aindling geradezu optimal. Aus den bisherigen vier Partien holte die Mannschaft alle zwölf Punkte. Entsprechend euphorisch war die Stimmung nach dem 3:0-Sieg gegen den hoch gehandelten FC Kempten.

Was ebenfalls ins Auge sticht: Die Mannschaft hat auch nach vorne einiges zu bieten. Die drei Tore gegen Kempten waren allesamt bei hohem Tempo fein herausgespielt und somit alles andere als Produkte des Zufalls. Mit Ibrahim Neziri und zweimal Florian Kronthaler waren zwei Kicker für die Tore zuständig, die erst eingewechselt worden waren. „Die Jungs, die gekommen sind, haben Schwung reingebracht“, freute sich TSV-Trainer Florian Fischer und lobte ansonsten: „Das war wieder eine super Mannschaftsleistung.“ (jeb) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Simon Ettl (Oberhinkofen) - Zuschauer: 228

Tore: 1:0 Ibrahim Neziri (66.), 2:0 Florian Kronthaler (81.), 3:0 Florian Kronthaler (89.)

Mit dem 1:0 über den FSV Pfaffenhofen hat die U21 des FC Memmingen ihre imposante Serie nun schon auf neun Spiele in Serie ohne Niederlage ausgebaut. „Es war eigentlich ein typisches Unentschieden-Spiel“, bewies FCM-Trainer Markus Schaich das richtige Händchen, als er zur Pause Eren Bozkurt und Fabian Kroh ins Spiel brachte. Beide sorgten in der Offensive für mehr Wirbel und Bozkurt gelang nach einer Stunde das Jokertor. Der 18-Jährige setzte energisch nach und überwand nach einer Stunde im zweiten Versuch Pfaffenhofens ehemaligen Drittliga-Torhüter Sebastian Kolbe.

Die Ilmstädter mit machten nach dem Rückstand viel Druck und versuchten es mit einem Vierfach-Wechsel (70.). „In dieser Phase war es ein bisschen der Rückfall in den Jugendfußball-Modus“, erkannte Schaich, was aber bei einem Altersdurchschnitt von unter 19 Jahren gegen den mit einigen höherklassig erfahrenen Spielern bestückten FSV (Altersschnitt 27,0) nicht völlig verwunderlich war. Letztlich brachten Torhüter Kaan Aslan und seine Vorderleute mit Einsatz und Glück das „zu Null“ über die Zeit. Zuvor in einer ausgeglichen ersten Halbzeit hatten die Memminger zweimal vergeblich einen Strafstoß nach einem Foulspiel und Ellenbogen-Einsatz gegen Alexander Brandner moniert (35./37.). (ass)

Schiedsrichter: Xaver Fabisch (München) - Zuschauer: 70

Tor: 1:0 Eren Bozkurt (61.)