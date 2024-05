Ein kleiner, aber entscheidender Schritt: VfB Hallbergmoos springt auf Rang zwei

Jüngste Aufholjagd hat viel Kraft gekostet

Nach der Pause war Hallbergmoos dem Dreier einen Tick näher, agierte aber nicht so drückend wie in den jüngsten Partien. Drei gute Chancen hatte der VfB auf einen zweiten Treffer, jedoch kam diesmal in Strafraumnähe der letzte Pass nicht an. Mit etwas Abstand zum Spiel konnte sich Trainer Christian Endler dann auch mit dem Ergebnis arrangieren: „Das Unentschieden geht schon irgendwie in Ordnung.“ Er sah auch, dass bei seiner Truppe mit zunehmender Spieldauer etwas die geistige und körperliche Frische fehlte. Die Aufholjagd am vergangenen Freitag gegen Kastl – 3:2-Sieg nach 0:2-Rückstand – hat viel Kraft gekostet. Deshalb wird das Gastspiel am Samstag beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen auch eine harte Nummer.

Endler betonte, „dass es wichtig war, etwas aus Holzkirchen mitzunehmen“. Immerhin bedeutet der Punkt, dass man nun 270 Minuten vor dem Saisonende als Zweiter die Relegation in der eigenen Hand hat. Sofern nichts Verrücktes passiert wie etwa ein zweistelliger Sieg des TSV Wasserburg.

Der ehemalige VfB-Trainer Florian Brachtel hat unterdessen ebenfalls einen Schritt nach vorne gemacht. Nach vier Punkten aus zwei Spielen bleibt Brachtel ungeschlagen – und die Kicker aus dem Oberland haben sich vom Abstiegsplatz auf einen Relegationsrang verbessert.

Spielstatistik:

TuS Holzkirchen – VfB Hallbergmoos 1:1 (1:1) Aufstellung VfB: Hundertmark – Radovanovic (46. Y. Sassmann), Opitz, Mömkes, Mayr – Lucksch, Küttner (65. Schmuckermeier), M. Sassmann, Krause (81. Kurmehaj) – Diranko, David (46. Petschner). Tore: 0:1 Krause (20.), 1:1 Lindner (28.). Gelbe Karten: Krause, Opitz, Schmuckermeier, M. Sassmann, Diranko. Schiedsrichterin: Sarah Wörle (Lamerdingen). Zuschauer: 220.