Ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel

Es geht um viel, wenn sich der FC Bammental und der ASC Neuenheim am Samstag gegenüberstehen (Anpfiff, 15.30 Uhr). Mehr Druck hat ohne Frage der FCB.

Volkan Glatt ist überzeugt von der Mannschaft des FC Bammental. "Das ist eine willensstarke Truppe, die sich nie aufgibt", sagt der Trainer. In seinem bis zur Winterpause angesetzten Engagement will er jetzt aber auch Punkte mit seinen Jungs einsammeln. "Dafür müssen wir ein paar Dinge nachjustieren", hat sich der 42-Jährige einen Schlachtplan für die kommenden Wochen überlegt.

Da die Anatomen mit sieben Punkten zum Schlusslicht reisen, das zwei Zähler innehat, ist die Bedeutung klar. "In der gegenwärtigen Situation ist es ohne Frage ein Sechs-Punkte-Spiel", versucht Glatt gar nicht erst den Druck rauszunehmen. Seine Kicker können die Tabelle auch alleine lesen, um zu sehen, was gegen die Anatomen auf dem Spiel steht. Überraschungen sind dann nicht zu erwarten, FCB und ASC spielen seit 2016 durchgängig zusammen in einer Liga.