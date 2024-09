Ein klarer Sieger und zwei zufriedene Trainer

Einig waren sich Marcel Stenzel und Dietmar Hirsch: Der MSV hat verdientermaßen die 2. Runde im Niederrheinpokal erreicht. "Wir haben versucht, das Spiel so lange wie möglich offen zu halten", erklärte Stenzel, dessen Team gut eine halbe Stunde lang hinten die Null halten konnte. " In der ersten Halbzeit haben wir einmal nicht aufgepasst und dann hat es direkt geklingelt", führte er weiter aus. Nach dem 0:2 hat er seine Mannschaft in Trance gesehen und einen Gegner, der das eiskalt ausnutzen konnte. Innerhalb kürzester Zeit stand es nach einem Doppelpack von Patrick Sussek 4:0 für die Meidericher, die am Ende mit 5:0 klar in das Achtelfinale einzogen.

"Es war natürlich eine Riesen-Sache für uns, hier in dem Stadion spielen zu dürfen. Das hat Spaß gemacht. Am Ende ist der Sieg des MSV völlig verdient. Meine Mannschaft hat gezeigt, dass sie von der Einstellung alles rausgehauen hat. Das macht mich stolz", resümierte der 32-Jährige abschließend, der mit seinem Team in der kommenden Woche wieder in der Landesliga auf Punktejagd geht.