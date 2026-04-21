Ein Jahr nach Neugründung: Neues Trainerduo beim FC Besa Auf der Trainerposition gibt es beim erst im vergangenen Jahr gegründeten FC Besa Essen eine Veränderung. Ein Duo soll den C-Ligisten in die Kreisliga B führen. von Linus Bien · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

Erkan Kizilkaya (l.) und Mustafa Yüksel (r.) übernehmen beim FC Besa Essen – Foto: Erkan Kizilkaya

Um das große Ziel des Aufstiegs in die Kreisliga B zu erreichen, hat sich die sportliche Leitung um Eshref Rabushaj dazu entschieden, eine Veränderung an der Seitenlinie vorzunehmen: Mustafa Yüksel und Erkan Kizilkaya werden als Duo den Trainerposten übernehmen. Den großen Ambitionen des FC Besa Essen sollen zwei Trainer mit einer erfolgreichen Vergangenheit gerecht werden.

>>> Hier kommt ihr zum FC Besa Essen Große Ziele brauchen Veränderung Vom großen Ziel des Aufstiegs in die Kreisliga B ist man beim FC Besa in der aktuellen Spielzeit weit entfernt und wird auch kein Wörtchen mehr oben mitreden können. Denn aktuell steht der siebte Tabellenplatz zu Buche mit 20 Zählern Rückstand auf einen Aufstiegsplatz. Bezeichnend für die noch fehlende B-Ligareife ist der vergangene Spieltag, bei dem sie sich eine 10:0-Klatsche gegen Spitzenreiter SV Borbeck II gefangen haben. Sollten die Ansprüche also auch im kommenden Jahr so hoch sein, müsste sich was ändern. >>> Schaut euch hier den Werdegang von Mustafa Yüksel an Mit Mustafa Yüksel und Erkan Kizilkaya haben ab Sommer zwei Trainer die Leitung inne, die sich durchaus mit Aufstiegen und hohen Ansprüchen auskenne. Kizilkaya hat mit BV Altenessen II in der vergangene Saison die C-Liga-Meisterschaft feiern können, während Yüksel hat mit Barisspor Essen sogar den Schritt in die Kreisliga A gegangen ist und die Etablierung in der höchsten Kreisliga in den Folgejahren durchgezogen hat.

Kizilkaya weiß um die Qualitäten, die er mit seinem neuen Partner in den jungen Verein bringen kann: „Der Verein möchte unbedingt in die Kreisliga B aufsteigen und hofft, dieses Ziel mit unserer Erfahrung zu erreichen“, erzählt der 36-Jährige der WAZ. >>> Schaut euch hier den Werdegang von Erkan Kizilkaya an Zweite Mannschaft und reichlich Neuzugänge für den FC Besa Für den Aufstieg soll aber nicht nur an der Seitenlinie ein frischer Wind wehen. Zum einen soll eine Zweitvertretung des Clubs an den Start gehen und zum anderen plant das neue Trainerduo mit einem großen Kader, der auch reichlich Neuzugänge weiterentwickelt werden soll: „Wir planen mit einer gewissen Anzahl von Spielern aus der aktuellen Mannschaft. Der Rest wird neu dazustoßen. Geplant ist ein 23-Mann-Kader. Klar ist: Die Mannschaft wird ein neues Gesicht erhalten. Das wird durch die Neuzugänge und unsere Art, eine Truppe zu führen, automatisch entstehen“, so Kizilkaya.