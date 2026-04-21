Ein Jahr nach Neugründung: Neues Trainerduo beim FC Besa

Um das große Ziel des Aufstiegs in die Kreisliga B zu erreichen, hat sich die sportliche Leitung um Eshref Rabushaj dazu entschieden, eine Veränderung an der Seitenlinie vorzunehmen: Mustafa Yüksel und Erkan Kizilkaya werden als Duo den Trainerposten übernehmen. Den großen Ambitionen des FC Besa Essen sollen zwei Trainer mit einer erfolgreichen Vergangenheit gerecht werden.
Vom großen Ziel des Aufstiegs in die Kreisliga B ist man beim FC Besa in der aktuellen Spielzeit weit entfernt und wird auch kein Wörtchen mehr oben mitreden können. Denn aktuell steht der siebte Tabellenplatz zu Buche mit 20 Zählern Rückstand auf einen Aufstiegsplatz. Bezeichnend für die noch fehlende B-Ligareife ist der vergangene Spieltag, bei dem sie sich eine 10:0-Klatsche gegen Spitzenreiter SV Borbeck II gefangen haben. Sollten die Ansprüche also auch im kommenden Jahr so hoch sein, müsste sich was ändern.
Mit Mustafa Yüksel und Erkan Kizilkaya haben ab Sommer zwei Trainer die Leitung inne, die sich durchaus mit Aufstiegen und hohen Ansprüchen auskenne. Kizilkaya hat mit BV Altenessen II in der vergangene Saison die C-Liga-Meisterschaft feiern können, während Yüksel hat mit Barisspor Essen sogar den Schritt in die Kreisliga A gegangen ist und die Etablierung in der höchsten Kreisliga in den Folgejahren durchgezogen hat.
Kizilkaya weiß um die Qualitäten, die er mit seinem neuen Partner in den jungen Verein bringen kann: „Der Verein möchte unbedingt in die Kreisliga B aufsteigen und hofft, dieses Ziel mit unserer Erfahrung zu erreichen“, erzählt der 36-Jährige der WAZ.
Für den Aufstieg soll aber nicht nur an der Seitenlinie ein frischer Wind wehen. Zum einen soll eine Zweitvertretung des Clubs an den Start gehen und zum anderen plant das neue Trainerduo mit einem großen Kader, der auch reichlich Neuzugänge weiterentwickelt werden soll: „Wir planen mit einer gewissen Anzahl von Spielern aus der aktuellen Mannschaft. Der Rest wird neu dazustoßen. Geplant ist ein 23-Mann-Kader. Klar ist: Die Mannschaft wird ein neues Gesicht erhalten. Das wird durch die Neuzugänge und unsere Art, eine Truppe zu führen, automatisch entstehen“, so Kizilkaya.
Im Vorstand sieht Kizilkaya Potenzial über die Kreisliga C hinaus Verantwortung zu übernehmen: „Persönlich hat der Vorstand auf uns einen freundlichen und seriösen Eindruck hinterlassen. Wir wurden herzlich aufgenommen und mit offenen Armen empfangen. Die Rahmenbedingungen sind definitiv gegeben.“
Für die restliche Saison hat der FC Besa noch fünf Spiele vor der Brust – unter anderem Gegen Kizilkayas DJK SG Altenessen V, die in der Tabelle vor seinem neuen Verein stehen. Das wird er in der kommenden Spielzeit sicher ändern wollen.
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