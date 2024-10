Ein großes Spiel

Der Trainer des 1.FC Mühlhausen muss auch am Sonntag gegen den Karlsruher SC II (Anpfiff, 14.30 Uhr) wieder einige potenzielle Stammspieler ersetzen. "Das ist eines der ganz besonderen Spiele", freuen sich der 36-Jährige und seine Schützlinge auf den talentierten Nachwuchs des Zweitligisten und nehmen die Herausforderung gerne an. Er sagt: "Wir brauchen nicht darüber sprechen, dass uns ein Sieg mal wieder guttun würde." Ein Dreier würde den Rückstand zum Zweiten definitiv verkürzen, bei einer Niederlage würden die Aufstiegsränge fürs Erste in weite Ferne rücken.