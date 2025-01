Wir sind mit der ersten Saisonhälfte sehr zufrieden. Wenn man sich die Tabelle anschaut, dann realisiert man schon, was man bis dato geleistet hat. Ein großes Kompliment an die ganze Mannschaft und Betreuer. Es hat jeder seinen Teil zu dieser großartigen Hinrunde beigetragen. Wir bleiben dennoch weiterhin voll fokussiert und bei uns, die zweite Saisonhälfte muss erst gespielt werden und es sind noch viele Punkte zu vergeben.

Bis zum heutigen Zeitpunkt gibt es keine Veränderung. Wir sind sehr glücklich über die Spieler und Betreuer, die uns bis hierhin begleitet haben.

3) Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

Ich denke, die SG Heidelberg-Kirchheim kann auf eine tolle Hinrunde blicken und hätte sicherlich die bisher gesammelten Punkte so vor der Hinrunde unterschrieben. GU Pforzheim hat ebenfalls einen guten Kader und ist zurecht auf den vorderen Plätzen zu finden. Das ist keine direkte Überraschung, aber als Aufsteiger dennoch nicht selbstverständlich und eine sehr gute Leistung. Ansonsten haben natürlich die Mannschaften, die vor der Saison auch stark eingeschätzt wurden und erwartungsgemäß viele Punkte gesammelt.

4) Welche Ziele strebt ihr in der Rückrunde an?

Weiterhin hart und gewissenhaft an uns zu arbeiten. Der Spaß und der Wille am Fußballspielen sollen samstags sichtbar und spürbar sein. Aber wie vom ersten Spieltag an, zählt für uns nur das bevorstehende Spiel. Alles, was danach kommt interessiert uns nicht. Das nächste Spiel ist immer das Wichtigste und so bereiten wir uns auch vor.

5) Welche Schulnote gebt ihr der Nationalmannschaft zum Ende des EM-Jahres und was ist in naher Zukunft möglich für den deutschen Fußball?

Ich denke eine ordentliche 2-.

Man darf einfach nicht vergessen, dass uns im Spiel gegen Spanien ein glasklarer Handelfmeter verwehrt wurde. Und dann wäre der Titel oder zumindest das EM-Finale in greifbarer Nähe gewesen. Die Nationalmannschaft befindet sich spielerisch aber auch von ihrer Identität her wieder auf dem richtigen Weg. Der Bundestrainer Julian Nagelsmann hat einen großen Anteil daran.