"Ein geiles Wochenende": Showdown in Hohkeppel

Im Hinspiel setzte sich der Siegburger SV überraschend klar mit 4:0 gegen Eintracht Hohkeppel durch. – Foto: Boris Hempel

Die Mittelrheinliga hält den Atem an: Während am Dörenberg der Spitzenreiter gefordert ist, steigt im Oberbergischen das zweite Top-Duell dieses Wochenendes. Wenn der heimstärkste Gastgeber auf die beste Auswärtsmannschaft der Liga trifft, ist das Prädikat „Topspiel“ fast schon eine Untertreibung. Für Eintracht Hohkeppel ist es die Stunde der Wahrheit, während der Siegburger SV beweisen will, dass seine Siegesserie von fünf Spielen kein Zufall ist.

Der 53-jährige Trainer macht keinen Hehl aus der Bedeutung der Partie: „Natürlich ist es ein Top-Spiel, aber für uns gibt es ab jetzt nur noch Endspiele. Zwei haben wir schon bestritten, jetzt folgen noch sieben weitere. Wenn wir oben noch einmal angreifen wollen – und das ist unser Ziel –, dann müssen wir dieses Spiel für uns entscheiden. Vom deutlichen Ergebnis im Hinspiel lasse ich mich nicht blenden – es gab Gründe, warum das damals so klar ausging. Vor allem die Rote Karte hat uns komplett den Stecker gezogen."

Für Giuseppe Brunetto und seine Eintracht gibt es keine Ausreden mehr. Mit nur einem Punkt Rückstand auf die Gäste aus Siegburg ist die Marschroute unmissverständlich: Gewinnen oder den Anschluss an die absolute Spitze riskieren. Das bittere 0:4 aus dem Hinspiel ist zwar noch in den Köpfen, dient aber eher als Motivation zur Korrektur einer damals durch einen Platzverweis verzerrten Bilanz.

Mit einem Auge schielt man am Sonntag auch in Richtung Vichttal. "Ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, ich schaue nur auf uns – natürlich schaut man auch darauf, was auf den anderen Plätzen, zum Beispiel in Vichttal, passiert. Das ist völlig normal“, gibt Brunetto zu.

Beim Siegburger SV herrscht mit Blick auf das Wochenende pure Euphorie. Wer hätte vor der Saison gedacht, dass der SSV nach 24 Spieltagen als Tabellenzweiter zum Meisterschaftsfavoriten reist? Mit fünf Siegen im Gepäck und der Tabellenführung in der Auswärtsstatistik fliegen die Siegburger förmlich nach Hohkeppel. Trainer Alexander Otto sieht die psychologische Oberhand klar bei seinen Farben, da die Erwartungshaltung bei der Eintracht deutlich höher liegt.

Otto: "Das haben sich die Jungs hart erarbeitet"

„Ein geiles Wochenende steht bevor und unsere Vorfreude ist riesig. Wenn uns vor der Saison jemand gesagt hätte, dass wir am 24. Spieltag als Tabellenzweiter nach Hohkeppel reisen, hätten wir das nicht geglaubt – und zugetraut hätte es uns wohl auch niemand. Aber genau das haben sich die Jungs hart erarbeitet. Wir wissen, dass wir in Hohkeppel ein dickes Brett zu bohren haben. Für mich ist das die individuell stärkste Mannschaft, aber der Druck liegt ganz klar bei Eintracht Hohkeppel. Wir wollen einfach so lange wie möglich oben mitschwimmen“, erklärt Otto vor dem Spitzenspiel.

Das Beste für alle Fußballfans: Beide Teams können personell aus dem Vollen schöpfen. Während Hohkeppel pünktlich zur entscheidenden Saisonphase alle Mann an Bord vermeldet, steht auch Alexander Otto sein kompletter Kader zur Verfügung. Einem echten Schlagabtausch auf Augenhöhe, bei dem Nuancen entscheiden werden, steht somit nichts im Wege.