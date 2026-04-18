„Ein echter Arbeitssieg": Kleefisch besorgt vierten Heimsieg in 2026 FC Wegberg-Beeck besiegt 1. FC Düren mit 1:0 von Andreas Santner · Heute, 08:29 Uhr · 0 Leser

– Foto: Michael Schnieders

Der FC Wegberg-Beeck wahrt im Jahr 2026 seinen Heimnimbus. Im Duell gegen den 1. FC Düren behielten die Hausherren im Waldstadion knapp mit 1:0 die Oberhand und feierten damit bereits den fünften Sieg in der Rückrunde. Vor 311 Zuschauern war es einmal mehr Verlass auf Knipser Marc Kleefisch, der mit seinem 19. Saisontreffer den Unterschied machte und sein Team vorübergehend auf den sechsten Tabellenplatz schoss.

Hasenbein hält die Null – Kleefisch eiskalt Schon die Anfangsphase versprach eine packende Partie. Die Hausherren legten los wie die Feuerwehr und drückten auf die frühe Führung. „Das war ein echter Arbeitssieg. Wir sind sehr gut in die Partie gekommen und hatten in den ersten 15 Minuten bereits drei oder vier hochkarätige Chancen, die wir leider liegen gelassen haben“, bilanzierte Beeck-Coach Mark Zeh nach dem Abpfiff. Doch auch die Gäste versteckten sich nicht. Nachdem sie die ersten brenzligen Situationen überstanden hatten, fanden sie besser in die Spur.

Düren-Trainer Luca Lausberg sah einen couragierten Auftritt seiner Elf: „Wir sind immer besser reingekommen und haben sehr strukturiert sowie diszipliniert verteidigt. Es gelang uns, das hohe Spieltempo von Beeck immer wieder rauszunehmen.“ Tatsächlich kam Düren durch Umschaltmomente gefährlich vor das Tor, scheiterte aber am glänzend aufgelegten Beeck-Keeper Yannik Hasenbein. Auf der Gegenseite hatte Timo Braun in der 25. Minute den Torschrei bereits auf den Lippen, traf aber nur das Aluminium. Mark Zeh haderte: „Da wäre die Führung eigentlich fällig und zu diesem Zeitpunkt auch mehr als verdient gewesen.“ Düren vergibt die Doppelchance – Kleefisch schlägt eiskalt zu Nach dem torlosen Seitenwechsel blieb die Partie ein Spiel auf Augenhöhe. Direkt nach Wiederanpfiff hätte die Führung für die Gäste fallen können „Wir haben durch Philipp Simon und Marcel Olszewski eine hervorragende Doppelchance vergeben, bei der das 0:1 eigentlich hätte fallen müssen“, so Lausberg. Stattdessen erhöhten die Beecker den Druck und suchten die Entscheidung.