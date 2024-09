Ein Duo setzt sich an der Spitze ab

Bergstraße. In der Kreisoberliga hat Spitzenreiter FC Fürth mit einem klaren Sieg im Topspiel die Tabellenführung verteidigt. Die SG Unter-Abtsteinach bleibt dem Primus auf den Fersen. Beide Teams haben sich schon ein wenig abgesetzt. Die KSG Mitlechtern rutschte nach der Niederlage in Birkenau in die Gefahrenzone.

Sportfreunde Heppenheim – Olympia Lorsch 2.2 (2:1). Das tempo- und abwechslungsreichen Spiel fand ein gerechtes Ergebnis. Dabei forderten beide Mannschaften auf unterschiedliche Art und Weise einen Sieg heraus. Die Olympia war etwas agiler, die Sportfreunde routiniert, umsichtig und effizient. Das hing auch damit zusammen, dass die Heppenheimer mit Bienenfleiß verteidigten. Enver Reqica, Dejan Huseinovic und Arda Sarikabadayi agierten sehr lauffreudig und hatten immer ein Auge dafür, wenn die Olympia einen gefährlichen Angriff startete. Aber auch Sportfreund Ramez Hussaini machte über die rechte Seite Dampf, hätte aber noch mehr aus seinen Möglichkeiten machen müssen. Bester Spieler auf Seiten der Olympia war Lars Palkovitsch, der auch zur Führung traf. Beide Teams hatten Siegchancen, so traf Fatos Ramadani in der 90. Minute die Lorscher Latte. „Wir hatten manchmal zu viel Respekt. Aber nach einer gewissen Leistungssteigerung sehe ich das Unentschieden letztlich als gerechtes Ergebnis an“, resümierte Heppenheims Spielertrainer Abedin Reqica.

SG Unter-Abtsteinach – FV Biblis 6:1 (2:0). „Wir haben wieder eine sehr gute erste Halbzeit gezeigt, eigentlich immer die richtigen Entscheidungen getroffen“, sagte SGU-Trainer Marcus Lauer, der aber auch den Gegner lobte: „Bei 6:1 hört sich das vielleicht komisch an, aber die Bibliser haben sich, wie ich finde, im Vergleich zur letzten Saison doch stark verbessert. Wenn sie es länger geschafft hätten, die Partie eng zu gestalten, hätten wir vielleicht noch Probleme bekommen. Ich bin stolz auf meine Mannschaft, dass wir auch so einen ordentlichen Gegner besiegt haben.“

Tore: 1:0 Ghilazghi (8.), 2:0 Anhölcher (20.), 3:0 Ghilazghi (59.), 4:0 Lelek (60.). 5:0 Cevik (67., Foulelfmeter), 6:0 Muca (86., Foulelfmeter), 6:1 Gölz (90.+2, Foulelfmeter). – Schiedsrichter: Purschke (Schaafheim). – Zuschauer: 60. – Beste Spieler: Yahaya, Ghilzah, Glässer/da Sousa Barba.

VfL Birkenau – KSG Mitlechtern 2:0 (0:0). Der VfL feierte einen späten Sieg gegen einen sehr defensiven Gegner. Hinzu kam Pech, als Florian Frölich mit einem Distanzschuss den Außenpfosten traf (35). Mitlechtern machte dicht, hatte nach 65 Minuten aber die große Chance zum 1:0. Bei einem Konter tauchte der eingewechselte Clemens Kilian alleine vor dem Tor auf – und vergab. „Da hatten wir viel Glück“, sagte VfL-Pressewart Schmidt. Die Gastgeber wechselten in der Schlussphase Florian Frölich zurück in die Partie (74.). Das sollte sich als spielentscheidend erweisen. Drei Minuten vor Schluss zirkelte Frölich einen Freistoß ins Tor zum 1:0. Die KSG wirkte geschockt, und Philipp Wolk legte nach (89.). „Letztlich war unser Sieg verdient, aber wir bleiben weiter hinter unseren Möglichkeiten“, so Schmitt.

Tore: 1:0 Frölich (87.), 2:0 Wolk (89.). – Schiedsrichter: Schönburg (Frankfurt). – Zuschauer: 100. – Beste Spieler: geschlossene Leistungen auf beiden Seiten.

SG Reichenbach – Alemannia Groß-Rohrheim 3:2 (1:1). Die SG errang ihren ersten Saisonsieg in einem lange Zeit offenen Spiel. „Knapp, aber verdient“, so Co-Trainer Nils Bauer. Beide Teams suchten ihr Heil in der Offensive. Nachdem Benedikt Roß die SG zum dritten Mal in Führung brachte, setzte Groß-Rohrheim alles auf eine Karte – vergeblich.

Tore: 1:0 Gök (12.), 1:1 Alhamo (35.), 2:1 Muzhaqui (47.), 2:2 Alhamo (63.), 3:2 Roß (76.). – Schiedsrichter: Üstün (Sickenhofen). – Zuschauer: 80. – Beste Spieler: Kator, Altetieman/Eldin Hodzic, Alhamo.

Tvgg Lorsch – SSG Einhausen 2:1 (1:1). Es war ein glücklicher Derbysieg der Gastgeber, denn Einhausen agierte auf Augenhöhe. Das 1:1 entsprach dem Spielverlauf. Doch dann erzielte Dominik Koob in der Schlussminute noch den Siegtreffer. „Ein glücklicher Sieg meiner Mannschaft, die sich von Einhausen auch regelrecht hat einlullen lassen. Bei uns haben vor allem Tempo und Laufbereitschaft gefehlt“, sagte Tvgg-Coach Martin Weinbach. Sein SSG-Kollege Andreas Keinz sprach von einer „bitteren Niederlage“, war mit der Vorstellung seiner Elf aber zufrieden.