Ein Drittliga-Aufsteiger verstärkt die Fortuna

Mit Robin Afamefuna hat der S.C. Fortuna Köln einen vielseitig verwendbaren Defensivspieler verpflichtet. Der 27-Jährige, der in der letzten Saison mit Alemannia Aachen den Aufstieg in die 3. Liga schaffte, ist vornehmlich auf der linken Abwehrseite zu Hause. Er kann aber auch im Zentrum oder auf der rechten Seite verteidigen.

In Aachen kam der gebürtige Würselener in 2023/24 auf 21 Einsätze. Zuvor spielte der 1,81 Meter große Afamefuna in der Regionalliga Südwest bei RW Koblenz und auch beim Bonner SC. Insgesamt absolvierte er 85 Partien n der 4. Liga. Ausgebildet wurde er in Aachen und bei Borussia Mönchengladbach.

Nachdem er aufgrund eines Meniskusrisses von den Fohlen nicht in den Seniorenbereich übernommen wurde, studierte er ab 2016 in den USA. Er bekam ein Stipendium an der renommierten Universität von Virginia in Charlottesville und spielte dort für die Cavaliers, später für die Long Island Rough Riders aus Huntington, New York und er wurde beim MLS Super-Draft an 37. Stelle von den Colorado Rapids gewählt.

Mink: Vorbild in puncto Mentalität