 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

Ein Blitz-Doppelpack sorgt für den Klever Sieg gegen Veert

Kreisliga A Kleve-Geldern: Der 1. FC Kleve II bestätigt seine stabile Phase und schlägt den SV Veert mit 4:2. Vor allem Banstan A. S. Almohammed prägt die entscheidende Phase nach der Pause.

von André Nückel · Gestern, 23:15 Uhr · 0 Leser
Das ist Banstan Almohammed.
Das ist Banstan Almohammed. – Foto: Christoph Thyssen

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Kreisliga A Kleve/GE
1. FC Kleve II
TSV WaWa
Materborn
Sevelen

Spieltag 26 in der Kreisliga A Kleve-Geldern: Der 1. FC Kleve II bestätigt seine stabile Phase und schlägt den SV Veert mit 4:2. Vor allem Banstan A. S. Almohammed prägt die entscheidende Phase nach der Pause.

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern

Gestern, 20:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve II
SV Veert
SV VeertSV Veert
4
2
Abpfiff

Der 1. FC Kleve II sicherte sich im Duell mit dem SV Veert drei Punkte und baute damit seinen Vorsprung im Tabellenmittelfeld weiter aus. Nach einer zunächst ausgeglichenen Anfangsphase brachte Kosovar Demiri die Gastgeber per Foulelfmeter in Führung (25.), ehe Mustafa Demirkol noch vor der Pause den Ausgleich erzielte (40.). Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine torreiche Phase, in der Kleve II das Spiel entscheidend auf seine Seite zog. Zunächst traf Emil Oerding zur erneuten Führung (49.), ehe Banstan A. S. Almohammed innerhalb weniger Minuten auf 3:1 erhöhte (56.). Zwar verkürzte David Paul Böhm nahezu im direkten Gegenzug (57.), doch erneut Almohammed stellte mit seinem zweiten Treffer den Zwei-Tore-Abstand wieder her (59.). Durch den Erfolg verbessert sich Kleve II weiter und festigt Rang sechs, wodurch sich die Mannschaft klar im gesicherten Mittelfeld positioniert. Der SV Veert hingegen bleibt im unteren Tabellenbereich und verpasst es, im direkten Vergleich Boden gutzumachen, sodass der Abstand zu den davorliegenden Teams bestehen bleibt.

Heute, 20:15 Uhr
Viktoria Winnekendonk
Viktoria WinnekendonkSV WiDo
SV Walbeck
SV WalbeckSV Walbeck
20:15live
Spieltext SV WiDo - SV Walbeck

Sa., 02.05.2026, 17:00 Uhr
SV Nütterden
SV NütterdenNütterden
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf II
17:00
Spieltext Nütterden - Pfalzdorf II

So., 03.05.2026, 15:30 Uhr
Siegfried Materborn
Siegfried MaterbornMaterborn
TSV Wachtendonk-Wankum
TSV Wachtendonk-WankumTSV WaWa
15:30
Spieltext Materborn - TSV WaWa

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
FC Aldekerk
FC AldekerkAldekerk
TSV Nieukerk
TSV NieukerkTSV Nieukerk
15:00
Spieltext Aldekerk - TSV Nieukerk

So., 03.05.2026, 15:30 Uhr
Grün-Weiß Vernum
Grün-Weiß VernumVernum
BV Sturm Wissel
BV Sturm WisselWissel
15:30
Spieltext Vernum - Wissel

So., 03.05.2026, 15:30 Uhr
SV Sevelen
SV SevelenSevelen
SV Issum
SV IssumSV Issum
15:30
Spieltext Sevelen - SV Issum

So., 03.05.2026, 15:30 Uhr
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau II
Uedemer SV
Uedemer SVUedemer SV
15:30
Spieltext SGE B.-Hau II - Uedemer SV

Das sind die nächsten Spieltage

27. Spieltag
Fr., 08.05.26 20:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - FC Aldekerk
Fr., 08.05.26 20:00 Uhr BV Sturm Wissel - SV Sevelen
So., 10.05.26 15:00 Uhr SV Walbeck - Siegfried Materborn
So., 10.05.26 15:00 Uhr TSV Nieukerk - Grün-Weiß Vernum
So., 10.05.26 15:15 Uhr Uedemer SV - 1. FC Kleve II
So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Veert - Viktoria Winnekendonk
So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Issum - SGE Bedburg-Hau II
So., 10.05.26 15:45 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - SV Nütterden

28. Spieltag
Fr., 15.05.26 19:30 Uhr Viktoria Winnekendonk - Uedemer SV
Fr., 15.05.26 20:00 Uhr FC Aldekerk - SV Nütterden
Fr., 15.05.26 20:00 Uhr Grün-Weiß Vernum - Alemannia Pfalzdorf II
So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Walbeck - TSV Wachtendonk-Wankum
So., 17.05.26 15:30 Uhr SV Sevelen - TSV Nieukerk
So., 17.05.26 15:30 Uhr SGE Bedburg-Hau II - BV Sturm Wissel
So., 17.05.26 15:30 Uhr 1. FC Kleve II - SV Issum
So., 17.05.26 15:30 Uhr Siegfried Materborn - SV Veert

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