Ein Blitz-Doppelpack sorgt für den Klever Sieg gegen Veert

Das ist Banstan Almohammed. – Foto: Christoph Thyssen

Spieltag 26 in der Kreisliga A Kleve-Geldern: Der 1. FC Kleve II bestätigt seine stabile Phase und schlägt den SV Veert mit 4:2. Vor allem Banstan A. S. Almohammed prägt die entscheidende Phase nach der Pause.

Der 1. FC Kleve II sicherte sich im Duell mit dem SV Veert drei Punkte und baute damit seinen Vorsprung im Tabellenmittelfeld weiter aus. Nach einer zunächst ausgeglichenen Anfangsphase brachte Kosovar Demiri die Gastgeber per Foulelfmeter in Führung (25.), ehe Mustafa Demirkol noch vor der Pause den Ausgleich erzielte (40.). Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine torreiche Phase, in der Kleve II das Spiel entscheidend auf seine Seite zog. Zunächst traf Emil Oerding zur erneuten Führung (49.), ehe Banstan A. S. Almohammed innerhalb weniger Minuten auf 3:1 erhöhte (56.). Zwar verkürzte David Paul Böhm nahezu im direkten Gegenzug (57.), doch erneut Almohammed stellte mit seinem zweiten Treffer den Zwei-Tore-Abstand wieder her (59.). Durch den Erfolg verbessert sich Kleve II weiter und festigt Rang sechs, wodurch sich die Mannschaft klar im gesicherten Mittelfeld positioniert. Der SV Veert hingegen bleibt im unteren Tabellenbereich und verpasst es, im direkten Vergleich Boden gutzumachen, sodass der Abstand zu den davorliegenden Teams bestehen bleibt.

Spieltext Nütterden - Pfalzdorf II

Spieltext Materborn - TSV WaWa

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr FC Aldekerk Aldekerk TSV Nieukerk TSV Nieukerk 15:00 PUSH

Spieltext Aldekerk - TSV Nieukerk

Spieltext Vernum - Wissel

So., 03.05.2026, 15:30 Uhr SV Sevelen Sevelen SV Issum SV Issum 15:30 PUSH

Spieltext Sevelen - SV Issum

Spieltext SGE B.-Hau II - Uedemer SV

Das sind die nächsten Spieltage

27. Spieltag

Fr., 08.05.26 20:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - FC Aldekerk

Fr., 08.05.26 20:00 Uhr BV Sturm Wissel - SV Sevelen

So., 10.05.26 15:00 Uhr SV Walbeck - Siegfried Materborn

So., 10.05.26 15:00 Uhr TSV Nieukerk - Grün-Weiß Vernum

So., 10.05.26 15:15 Uhr Uedemer SV - 1. FC Kleve II

So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Veert - Viktoria Winnekendonk

So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Issum - SGE Bedburg-Hau II

So., 10.05.26 15:45 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - SV Nütterden



28. Spieltag

Fr., 15.05.26 19:30 Uhr Viktoria Winnekendonk - Uedemer SV

Fr., 15.05.26 20:00 Uhr FC Aldekerk - SV Nütterden

Fr., 15.05.26 20:00 Uhr Grün-Weiß Vernum - Alemannia Pfalzdorf II

So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Walbeck - TSV Wachtendonk-Wankum

So., 17.05.26 15:30 Uhr SV Sevelen - TSV Nieukerk

So., 17.05.26 15:30 Uhr SGE Bedburg-Hau II - BV Sturm Wissel

So., 17.05.26 15:30 Uhr 1. FC Kleve II - SV Issum

So., 17.05.26 15:30 Uhr Siegfried Materborn - SV Veert

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