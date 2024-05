Ein Befreiungsschlag für die SpVgg Kaufbeuren

Nach nur drei Punkten aus den vergangenen sieben Spielen war die Nervosität bei der SpVgg Kaufbeuren groß, doch als es darauf ankam, waren die Ostallgäuer hellwach. Beim FC Heimertingen feierte die SVK einen letztlich ungefährdeten 4:2-Erfolg.

Can Uygun hatte die Kaufbeurer in Führung geschossen, nach der Pause schlug sich die Überlegenheit auch deutlicher im Ergebnis nieder. Matteo di Maggio, Can Uygun und Robin Conrad schraubten das Ergebnis auf 4:0. Heimertingen zeigte Moral, doch der Schlussspurt kam zu spät. Mehr als die bieden Treffer von Marcel Schmid und kurz vor dem Ende durch Alexander Link waren nicht mer drin.

Schiedsrichter: Florian Ambrosch (Augsburg) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Can Uygun (23.), 0:2 Matteo di Maggio (48.), 0:3 Can Uygun (62.), 0:4 Robin Conrad (68.), 1:4 Marcel Schmid (70.), 2:4 Alexander Link (88.)