Ein Auf und Ab und zu viele Fehler während dem Spiel

Bei regnerischem Wetter fand das Spiel in Stäfa auf dem Kunstrasen statt.

Stäfa, mit zwei Unentschieden in die Meisterschaft und Egg mit einem Sieg und einer Niederlage gestartet wollten ihre nächsten Punkte einfahren.

Egg startete verhalten in die Partie. Man versuchte mit gepflegtem Passpiel sich nach vorne zu kombinieren. Der Gegner begann jedoch aufsässig und kombiniert mit dem nassen Kunstrasen begannen sich, seitens FC Egg, unglaubliche Fehlpässe einzuschleichen. Auch wurden zu wenig Anspielstationen kreiirt, so dass es für den FC Stäfa ein leichtes war, das Spiel in den Anfangsminuten zu kontrollieren und zu Ihren Chancen zu bekommen.

Der FC Egg begann nun auch an seiner Qualität zu arbeiten und so seinen Ballbesitz zu erhöhen. Bis ganz nach vorne reichte es allerdings nicht und weitere unnötige Passfehler begannen sich einzuschleichen. Ein solcher Fehler ermöglichte es einen Stäfner, sich den Ball in der 32’ Spielminute vorzulegen und aus der Distanz zu schiessen. Der Sonntagsschuss landete geradewegs ins «Engeli» und Berlinger konnte da nichts machen.