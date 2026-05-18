Eiberg macht nächsten Schritt, AL-ARZ fletscht mit den Zähnen

Mit dem 3:1-Erfolg gegen den TuS Holsterhausen ist der Aufstieg von Preußen Eiberg fast nur noch Formsache. In den verbleibenden beiden Spielen bräuchte es nur zwei Zähler, um Platz eins aus eigener Kraft abzusichern. Der 2:0-Erfolg von Alemannia Essen im Topspiel gegen den Bader SV verhinderte bereits eine vorzeitige Meisterfeier. Im Tabellenkeller konnte sich der FSV Kettwig ein wichtiges Polster verschaffen. Der ESC Rellinghausen II steht ebenso wie die DJK BW Mintard vor dem Abgrund.
In Gruppe 1 leisten sich Türkiyemspor Essen und AL-ARZ Libanon ein packendes Kopf-an-Kopf-Duell um die Spitze. Weil Türkiyemspor nun gegen RuWa Dellwig mit einem 1:1 Federn ließ, konnte der Verfolger nach Punkten gleichziehen. Der direkten Vergleich spricht allerdings zugunsten von Türkiyemspor. Die Sportfreunde Altenessen schoben unterdessen den DKSV Helene Essen auf einen direkten Abstiegsplatz. Der DKSV hat im Vergleich aber noch ein Spiel mehr bis zum Saisonschluss.
DJK SG Altenessen – SG Essen-Schönebeck II 2:2
DJK SG Altenessen: Merlin Sabanov, Rami Bosnjak (70. Denizan Karakus), Wissem Ouafi, David Yousif (46. Adrian Casado Fernandez), Ibrahim Erol Özbay, Berkan Özer, David Lucic, Samuel Karaqi (75. Donik Gashi), Donik Gashi - Trainer: Jörg Dohmann
SG Essen-Schönebeck II: Filip Schubert, Marlon Schmidt, Aaron Zilian, Leonard Okeh, Linus Silva (75. Luca Leander Biazeck), Mehmet Akif Aslan, Moritz Justen (80. Lennart Van Gemmeren), Jacob Max Bojarzin (85. Younes Boumoungar), Nikita Senk, Gerome Lucas Bonk (65. Felix Allekotte), Jan Luca Werner - Trainer: Silvain Wirkus
Schiedsrichter: Christian Bock (Essen) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Jan Luca Werner (7.), 0:2 Jacob Max Bojarzin (9.), 1:2 Adrian Casado Fernandez (78.), 2:2 David Lucic (90. Foulelfmeter)
FC Saloniki Essen – SV Borbeck 1:1
FC Saloniki Essen: Pascal Mitrentsis, Ioannis Ketsatis, Christos Tsikrikas, Evangelos Akrivos, Atif Bhatti, Athanasios Mitrentsis (62. Athanassios Tegos), Jürgen Adolf (73. Anthony Karagiannidis), Jude Chinonso Obiezu (81. Charles Nnami), Dhia Eddine Agrebaoui (40. Emmanuel Darko), Georgios Sevastidis, Tim Stränger (56. Jannis Apostolidis) - Trainer: Niko Andreadakis
SV Borbeck: Marcel Backhaus, Kevin Sokhan Sanj (65. Thomas Spiegelhoff), Randy Szymiczek, Jasper Luemba, Lukas Fabijan, Alessandro Schydlo, Dustin Hoffmann, Yusef Hafez (84. Engin Köse), Marcel Schlomm, Kai Hoffmann, Mahmoud Ibrahim (88. Ilias Adrissi) - Trainer: Kevin Betting
Schiedsrichter: Milan Braasch - Zuschauer: 75
Tore: 0:1 Dustin Hoffmann (76.), 1:1 Ioannis Ketsatis (89.)
AL-ARZ Libanon – FC Karnap 07/27 6:0
AL-ARZ Libanon: Issa Fakhro, Lindon Nuvaga Sanjela (46. Ali Samir Simmo), Hassan Saado (83. Mimoun Sammar), Fabio Minino, Lars Anhalt, Bilal Abdallah (46. Ahrif Wendt) (63. Clouis Fon), Mohammed Mustapha, Mohamed El-Zein, Antonio Lombardi, Joel Lombardi, Issa Allouche (70. Ali Semmo) - Co-Trainer: Patrick Baran - Trainer: Ibrahim Ramadan
FC Karnap 07/27: Dominik Jaeger, Giuliano Pettinato, Dogan Kandur (74. Daniel Schmidt), Emir-Berk Gürses, Tarik Eren, Thomas Michels, Fatih Kandur, Bela de Groat, Sem Kamamona (64. Mohammed Gül), Nico Labenz, Kevin Krystek - Trainer: Björn Neumann
Schiedsrichter: Christoph Cesarczyk (Essen) - Zuschauer: 180
Tore: 1:0 Issa Allouche (7.), 2:0 Issa Allouche (11.), 3:0 Mohamed El-Zein (14.), 4:0 Issa Allouche (38.), 5:0 Issa Allouche (67.), 6:0 Ali Semmo (79.)
Essener SC Preußen – TuSEM Essen 1926 II 3:2
Essener SC Preußen: Nico Fioretti, Yaroslav Verych (30. Joel Schulten), Recep Erdogmus, Danial Rajabpour (78. Ramadan Simmo), Robert Golley, Bryan Osei, Kevin Pascal Hansen, Eren Akdogan (54. Ben Geiermann) (82. Henning Stock), Benjamin Kapic, Tayfun Zmudzinski (46. Volodymyr Buzeniuk), Jefferson Nguelwwu Nono - Trainer: Manfred Schröder
TuSEM Essen 1926 II: Helmut Körfer, David Nicolas Capellaro, Joris Graf, Jakob Groß, Emre Yildiz, Luca Alexander Klimmeck, Jonas Strothe, Kjell Kaufmann, Bilal Charaf, Vincent Louis Eickholt, Bilal Benjadi - Trainer: Thomas Graf
Schiedsrichter: Sahel Schaffa - Zuschauer: 55
Tore: 1:0 Tayfun Zmudzinski (8.), 2:0 Tayfun Zmudzinski (12. Handelfmeter), 3:0 Jefferson Nguelwwu Nono (35.), 3:1 Noah Leon Ciarrettino (50.), 3:2 Zaker Safi (58.)
FC Stoppenberg – SpVg Schonnebeck II 3:0
FC Stoppenberg: Philipp Giordani, Oliver Abs, Felix Wessiepe, Simon Tigges, Lukas Baier, Moritz Börner, Noah Künzel (89. Nico Gorzelany), Lasse Kanders, Ben Lange (83. Piet Keriem Salman), Mike Hermes (77. Jan Wyrwich) - Trainer: Marco Schulze
SpVg Schonnebeck II: Simon Böhm, Florian Schilling, Liron Jason Oteng-Adjei, Marcel Große-Beck (46. Koray Aldibas), Alexander Hielscher (71. Bekir Kozak), Pascal Trucksess (46. Sven Wienecke), Okay Oruc, Philipp Mayer, Leon Rücker, Leotrim Kryeziu, Leonal Nkansah (62. Brian Müller) - Trainer: Philipp Rosenberg - Trainer: Sven Wienecke
Schiedsrichter: Karsten Höll - Zuschauer: 56
Tore: 1:0 Simon Tigges (26.), 2:0 Frederik Münch (30.), 3:0 Alexander Harter (88.)
SuS Haarzopf II – Sportfreunde Altenessen 1:3
SuS Haarzopf II: Gerrit Schwiertz, Dominik Borutzki (10. Daniel Petz) (90. Simon Streich), Julian Dusy, Timo Patelschick, Leon Rehmann, Marlon Paul Keller, Florian Köhler (57. Daniel Conti), Ron Zander, Sebastian Hoffmann, Felix Scheider (32. Samuel Holzmair), Kevin Pleimes (73. Jan Baumann) - Trainer: Kevin Lehnhoff
Sportfreunde Altenessen: Jean Heise, Robert Thauern, Michel-Pascal Roskowski, Ali Koaik, Fadi Saado, Olsencan Erdogan (90. Jan Malinowski), Issa Fakhro (71. Tom Reinke), Ednart Baba-Alig (89. Angelo Schümer), Carlos Ngounou Happy, Obada Sarmini, Muharrem Mekoli - Trainer: Erkan Sahin
Schiedsrichter: David Monkam Tchawa - Zuschauer: 40
Tore: 0:1 Carlos Ngounou Happy (19.), 0:2 Olsencan Erdogan (55.), 1:2 Florian Köhler (57.), 1:3 Carlos Ngounou Happy (88.)
Türkiyemspor Essen – RuWa Dellwig 1:1
Türkiyemspor Essen: Rami Habeeb, Kubilay Kirlangic, Burak Bayram, Ryoya Aota, Adin Selimovic, Özkan Akcapinar, Poyraz-Can Sahin (85. Ozan Oezdemir), Ivan Wetshemungu, Berkan Kiris (75. Komlan Agbégniadan), Emre Ayan (85. Sercan Ali Tutkun), Özgür Akcapinar (68. Onur Caparlar) - Trainer: Yunus Bucuka - Trainer: Hasan Fidan
RuWa Dellwig: Ahmad Abazeed, Leon Bolmatis, Rupeshwar Arumugam, Yasin-Mehmet Yeter, Christoph Jügel, Mehul Malhatra, Emirhan Güldogan (80. Stanley Tetteh), Bünyamin Yigit (51. Ismail Cördük), Timo Lindemann, Ibrahim Ajarra (72. Parham Nasrollahzadeh Jirandehi), Julian Mali - Trainer: Christian Koch - Trainer: Sebastian Vietz
Schiedsrichter: Jakub Grochowicz (Essen) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Ivan Wetshemungu (21.), 1:1 Julian Mali (84.)
29. Spieltag
30.05.26 SpVg Schonnebeck II - SuS Haarzopf II
31.05.26 FC Karnap 07/27 - DJK SG Altenessen
31.05.26 SV Borbeck - AL-ARZ Libanon
31.05.26 FC Saloniki Essen - DKSV Helene Essen
31.05.26 Sportfreunde Altenessen - Türkiyemspor Essen
31.05.26 TuSEM Essen 1926 II - FC Stoppenberg
31.05.26 SG Essen-Schönebeck II - Essener SC Preußen
Bader SV 91 II – Alemannia Essen 0:2
Bader SV 91 II: Marcel Ardelmann, Nassim El Bezzairi, Houssein Ballout, Hassan El-Daher (60. Ali Dehaini), Achraf Hidki (72. Naoufel Bouazza), Aiman Salmi, Nassim Kamboua, Ilias El Ouriachi, Yasser Regrag, Younes El Aboussi, Saad Sadiki
Alemannia Essen: Samer Kouki, Melih Turan, Maximilian Danquah, Genart Ferizi (91. Oluwatosin Elijah Owolabi), Kwabena Fobiri, Faruk Kuduzovic (60. Justice Kaminski), Oluwatosin Elijah Owolabi, Osman Durmus, Marcel Wischnat, Denis Katsani (91. Enes Rusan Carkci), Dominik Milaszewski (88. Oumar Touray Toure) - Trainer: Serhat Hakan - Co-Trainer: Recep Aker
Schiedsrichter: Seyfullah Pakel - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Dominik Milaszewski (23.), 0:2 Dominik Milaszewski (34.)
FSV Kettwig – Teutonia Überruhr 6:2
FSV Kettwig: Maximillian Heining, Leonard Görtz, Evangelos Tsakiris, Tom Lehner (57. Jeff Kurzhals), Evangelos Petridis, Barsam Attar Anbary (46. Nils Bornträger), Ivan Paurevic, Pajaziti Kenedi (66. Simon Ernst Strobel), Johan David Kolacek, Leon Frömbger - Trainer: Efthimios Mpalntoumis
Teutonia Überruhr: Philipp Hoffmeister, Fabian Granieczny, Tim Pongratz, Pascal Nockmann, Roland Aßfelder, Matthias Rosenkranz (76. Julian Waschek), Moritz Schönert, Tim Naujoks, Mauritz Biebl (76. Sebastian Blümer), Steffen Müller, Sebastian Honings - Trainer: Bennett Dahlke
Schiedsrichter: Bastian Walorz - Zuschauer: 30
Tore: 1:0 Ivan Paurevic (14.), 2:0 (16.), 2:1 Jendrik Biebl (20.), 3:1 Jannis Mpalntoumis (49.), 3:2 Sebastian Honings (62.), 4:2 Pajaziti Kenedi (64.), 5:2 Hery Tokiniaina Podmore Andriananrimanana (72.), 6:2 Hery Tokiniaina Podmore Andriananrimanana (76.)
Fortuna Bredeney – DJK Blau-Weiß Mintard II 2:0
Fortuna Bredeney: Ben Lasse Arnold, Tobias Koenen, Jan-Philipp Kiel, Nico Zemmek (85. Wolfgang Dymala), Elias Gruhn, Mirco Selle (91. Simon Geiger), Issa Hassouni (60. Jannis Wrede), Gerrit Höhl (65. Jona Benjamin Döllner), Keanu Volpe, Justin Schneemann (75. Leonard Christian Vatter), Alexander Katemann - Trainer: Raphael Becker
DJK Blau-Weiß Mintard II: Lukas Malte Elsner, Moritz Ewers (82. Bennet Triebel), Jan Wittenberg, Lukas-Maximilian Pein (66. Daniel Czaika), Max Haubus, Darius Kretschmann, Daniel Kneifel, Cassian Marc Vogel, Matti Reino Wagener, Julian Kopka (66. Nicolas Florian Meiss), Fatih Koru - Trainer: Tuna Tunceli
Schiedsrichter: keine Angabe - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Jona Benjamin Döllner (79.), 2:0 Keanu Volpe (80.)
SC Frintrop 05/21 – TuS Essen-West 81 3:2
SC Frintrop 05/21: Sipan Ali, Amin Jaber, Dominique Wassi, Ilias Yaacoubi, Rewan Assad, Alex-Justin Milizia, Patryk Niedzicki, Hüseyin Ünal (46. Lars Scherer), Arton Xhemajli, Shamon Hakimi, Mohamed Allouche - Trainer: Kevin Voß
TuS Essen-West 81: Leonard Oppong, Nico Pernau, Dominik Meier, Lucas Hucke, Nikhil Sachdeva (68. Mirko „Erde“ Erdmann), Seokkyoung Yoo, Khaled Harb, Bernard Kaule (64. Abdellatif Nkiri), Leon Martin Hagen, Almir Selimi - Trainer: Mirko „Erde“ Erdmann
Schiedsrichter: Tobias Stemmer - Zuschauer: 20
Tore: 1:0 Hüseyin Ünal (17.), 2:0 Mohamed Allouche (34.), 2:1 Nikhil Sachdeva (38.), 3:1 Shamon Hakimi (42.), 3:2 Mirko „Erde“ Erdmann (72.)
TuS Holsterhausen – Preußen Eiberg 1:3
TuS Holsterhausen: Sam Wolf, Till Gruhs, Lukas Gruhs, Luis Leineweber (85. Mark Hupka), Torben Burchhardt, Nils Fin Verhoeven, Florian Röttger (46. José Maria Inigo), Liam Elias Raueiser (85. Radoje Ismael Ates), Christopher Kräling, Nick Lohmann - Trainer: Geoffrey Reich
Preußen Eiberg: Alex Nsimba Rafael, Kevin Müller, Enrik Heller, Dennis Abrosimov, Nils Peltzer, Jona-Philipp Henseler (92. Marco Metzler), Eduard Freis, Patrick Dutschke, Anas Mouhtadi (46. Zaven Varjabetyan), Bartosz Dykiel (88. Marvin Sinowzik), Szymon Dykiel (63. Augusto Ganassin) - Trainer: Thomas Cichon
Schiedsrichter: Dennis Schröpfer - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Bartosz Dykiel (9.), 0:2 Bartosz Dykiel (48.), 1:2 Liam Elias Raueiser (70.), 1:3 Jona-Philipp Henseler (90.)
TGD Essen-West – ESC Rellinghausen II 4:2
TGD Essen-West: Serhat Durmus, Burak Pakdemirli, Ferhat Cakir, Joshua Darren Enudi, Gergo Lippai, Mert Aslaner, Luigi Brescia, Hussein Tabel, Agon Canolli (82. Mohammad Alsuwais), Keanu Klösener (83. Rafi Haya) - Trainer: Dietmar Krause
ESC Rellinghausen II: Louis Lennard Schmidt, Mika Matthias Muth, Tobias Kimmeskamp, Yusif Isho (91. Nicolas Isho), Marc-Luca Rathje, Nico Beckmann, Hauke Lindemann, Tom Holz, Elia Cebrian Schwarz, Calvin Minewitsch (85. Joel Buchalik), Yousef Issa - Trainer: Jerome Buchalik
Schiedsrichter: Jose Joao (Essen) - Zuschauer: 40
Tore: 0:1 Dominik Friedrichs (38.), 1:1 Keanu Klösener (45.), 2:1 Robert Pijowczyk (51.), 3:2 Calvin Minewitsch (72.), 4:2 Keanu Klösener (77.), 3:1 Joshua Darren Enudi (90.)
SuS Niederbonsfeld – NK Croatia Essen 4:2
SuS Niederbonsfeld: Marc Bläsing, Marius Koberg, Yannik Weierstahl (81. Hartmut Brand), Yves-Aleksandar Mitrovic (46. Benyamin Ziani), Finn Colin Hillemacher, Pierre Forster, Philipp Lindemann, Felix Hoffmann (88. Nico Kerkemeier), Linus Michels, Ceyhun Yildiz, Timo Kemper (89. Dennis Mittmann) - Trainer: Marc Bläsing
NK Croatia Essen: Leon Zamljen, Marko Milković, Vladimir Ulrich, Lukas Galic, Yannick Schotters, Justin Kotermann, Fehim Jusic, David Kolar, Mark Pivčević, Antonio Ikić, Wiktor Owczarczak - Trainer: Wolfgang Gräfen
Schiedsrichter: Christian Wening (Oberhausen) - Zuschauer: 82
Tore: 1:0 Timo Kemper (29. Foulelfmeter), 1:1 Wiktor Owczarczak (47.), 2:1 Timo Kemper (49.), 3:1 Linus Michels (55.), 3:2 Wiktor Owczarczak (77.), 4:2 Carlo Adrian Aiton Gonzaga Barrios (90.+3)
Besondere Vorkommnisse: Antonio Ikić (NK Croatia Essen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Marc Bläsing (85.).
DJK Adler Union Frintrop II – SV Leithe 1:1
DJK Adler Union Frintrop II: Niclas Baldus, Marco Schoofs (46. Lukas Wahl), Jason Nau (81. Bastian Hoffmann), Linus Schwarze, Noah Brechmann (77. Kevin Conrad), Maximilian Rustemeyer, Niklas Günter, Bastian Hoffmann, Tim Petrat (68. Jan Sander), Alessio Berrini - Spielertrainer: Julian Büddeker - Trainer: Udo Jonetat
SV Leithe: Nico Bertling, Samer Halaoui, Luca Ballmann, Fabian Eberhardt, Stanislav Danilov (46. Niklas Winter), Orhan Caliskan, Sofian El Massoudi (77. Hüseyin Demirci), Dennis Karczewski, Bakir Issa, Bajram Pajaziti - Trainer: Eyüp Caliskan
Schiedsrichter: Andreas Roth (Essen) - Zuschauer: 64
Tore: 1:0 Alessio Berrini (33.), 1:1 Orhan Caliskan (76. Foulelfmeter)
29. Spieltag
31.05.26 ESC Rellinghausen II - SuS Niederbonsfeld
31.05.26 DJK Blau-Weiß Mintard II - SC Frintrop 05/21
31.05.26 NK Croatia Essen - DJK Adler Union Frintrop II
31.05.26 Preußen Eiberg - TGD Essen-West
31.05.26 TuS Essen-West 81 - TuS Holsterhausen
31.05.26 FSV Kettwig - Alemannia Essen
31.05.26 SV Leithe - Bader SV 91 II
31.05.26 Teutonia Überruhr - Fortuna Bredeney
