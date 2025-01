Ehrungsabend, Verlegung, Staffeltag und Schulungen

Fußballbezirk Stuttgart/Böblingen

Die Ansetzung des folgenden Spiels hat sich geändert:

Bezirksliga

Spielkennung: 351260251

VfL Oberjettingen - VfL Herrenberg

alter Termin

Donnerstag, den 01.05.2025 um 15.00 Uhr

Neuer Termin

Mittwoch, den 30.04.2025 um 19.30 Uhr

Es wird auf die folgenden Veranstaltungen hingewiesen:

Halbzeit-Staffeltag des Fußballbezirks Stuttgart/Böblingen am Samstag, 25. Januar 2025, um 11.00 Uhr, Turn- und Festhalle TSV Musberg Turnerweg 4, 70771 Leinfelden-Echterdingen

Rückblick auf die Hinrunde im Bezirk Stuttgart/Böblingen

Ausblick Rückrunde (Start am Sonntag, 2. März 2025)

Ausblick Saison 2025/26 (aktueller Stand Rahmenterminkalender)

Spielsystem (mögliche Staffelgrößen Bezirksliga, Kreisligen A + B)

Wünsche von Vereinsvertreterinnen / Vereinsvertretern

Sollten Sie, liebe Medien-Schaffende, Fragen im Vorfeld des Halbzeit-Staffeltags haben,

wenden Sie sich bitte an Bezirksspielleiter Ulrich Probst Tel.: 0151 17 84 70 53 u.probst@wuerttfv.de

wfv-Ehrenamts-Gala des Fußballbezirks Stuttgart/Böblingen am Freitag, 7. Februar 2025, um 18.00 Uhr Daimlerstraße 16, 71083 Herrenberg.

---

Bezirk Nordschwarzwald

Wir sehen uns zur ersten SR-Schulung im Jahr 2025 persönlich und in Präsenz.

Wie schon angekündigt findet die Schulung am Mittwoch 29.01.2025 um 19:30 UHR im Sportheim Glatten statt.

Wann: Mittwoch, 29.01.2025

Uhrzeit/Ort: 19:30 Uhr – Sportheim Glatten ( Riedstraße2, 72293 Glatten )

Thema: Kommunikation während des Spiels

Lehrwart: Leo Mimmo ( SRG Sigmaringen)

Neben allgemeinen Themen stehen auch zentrale Informationen zum Rückrundenauftakt auf der Agenda.

Mit sportlichen Grüßen

Markus Teufel

Obmann

SRG Nördlicher Schwarzwald

---

Fußballbezirk Rems/Murr/Hall

Der Ehrungsabend des Fußballbezirkes Rems/Murr/Hall steht an. Dieser findet am Donnerstag, 13.02.2025, um 18:30 Uhr in der Sparkasse Schwäbisch Hall/Crailsheim in Schwäbisch Hall-Hessental, Dolanallee 3 statt.

