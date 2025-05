Kevin Weggen (links), Bleron Berisha (Mitte) und Ilias Anan (rechs). – Foto: Renner / N/A / Schaper

Ehrungen für Weggen, Berisha und Anan im Final Four der Baller League Die drei Protagonisten der Season 3 erhielten die Preise für den besten Torschützen, den besten Keeper und den besten Spieler. Verlinkte Inhalte Regionalliga West Oberliga Niederrhein OL Baden-Württemberg Baller League Baller League Final4 + 18 weitere

Die dritte Season der Baller League ist seit dem vergangenen Montag Geschichte, Streets United hat durch einen 7:1-Finalsieg gegen die Gönrgy Allstars zum zweiten Mal den Titel geholt, und das ohne jeden Zweifel auch verdient (wir berichteten hier). Die neue Spielstätte in Berlin ist attraktiv und wurde gut angenommen, lediglich das Final Four als großes Event wie in den beiden ersten Spielzeiten in Düsseldorf wurde von dem einen oder anderen doch schmerzlich vermisst.

Drei Spieler wurden am Rande des Turniers für ihre besonderen Leistungen ausgezeichnet, und keiner davon kommt aus den Reihen des neuen Siegers, was auf der anderen Seite auch die mannschaftliche Ausgeglichenheit des Titelträgers in einer Liga zum Ausdruck bringt, die insgesamt leistungstechnisch deutlich zugelegt hat, und die viele großartige Einzelkönner beherbergt. Kevin Weggen dominiert mit 23 Toren

Den "Golden Boot", für die meisten Tore der Saison erhielt mit 23 Treffern Kevin Weggen von Calcio Berlin. Der spielende Co-Trainer des FC Büderich verfügt über eine Schusstechnik, die sich ohne Frage auch so mancher Bundesligaspieler wünschen würde. Das lässt sich nicht nur feststellen, wenn Co-Kommentatoren wie Ex-Nationalspieler Jonas Hofmann inzwischen Formulierungen wie "ein Schuss wie Kevin Weggen" fest in ihr Repertoire aufgenommen haben. Immer wieder setzte der "Wegginator", wie er seit einer Weile in der Baller League genannt wird, das im Modus "1 on 1" ein, er traf aber auch neunmal aus dem Spiel heraus. Es macht immer wieder Freude, ihm in der Halle zuzusehen. Der "Golden Glove" für den besten Torhüter ging an Bleron Berisha von Hollywood United, der auch schon in der Icon League mitgewirkt hat und in der Baller League für Eintracht Spandau im Tor stand. Auf dem Feld ist er für den Oberligisten SV Fellbach in Baden-Württemberg aktiv, ist dort mit 28 Saisoneinsätzen Stammkeeper. Er kam im Team von Max Kruse durchgängig zum Einsatz und überzeugte, wobei die Wahl aber sicherlich auch auf Niklas Reichel von Gönrgy hätte fallen können, der für viele der beste Keeper der Liga ist.