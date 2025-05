Streets United holt Baller-League-Titel mit 7:1 im Finale gegen Gönrgy

Das Finale zwischen Streets United und den Gönrgy Allstars nahm gleich Fahrt auf, es ging schon in der ersten Minute hin und her, und ausgangs dieser ersten Minute hatte Loris Maier die erste Chance für die Streets. Mit etwas Verzögerung kam das Abtasten dann aber doch, der erste Wachmacher war dann ein Pfostenschuss von Loris Maier, bei dem Keeper Niklas Reichel auch keine Chance mehr gehabt hätte (6.). Die Streets blieben das optisch leicht überlegene Team, und so gab es in der 10. Minute die dritte Ecke. Den daraus resultierenden Penalty nahm Loris Maier, blieb gegen Reichel eiskalt und sorgte für das 1:0. Als Gamechanger vor der Pause gab es dann “Plus One”. Dabei vernaschte Ian-Prescott Claus im Eins-Gegen-Eins Max Düwel mit einem Beinschuss und sorgte für das 1:1 (13.). Im “Zwei gegen Zwei” schickte Streets dann wieder die Maier-Brüder, und wie im Halbfinale war es Loris Maier, der für die Führung der Streets in diesem Modus sorgte, ehe Zwillingsbruder Leon Maier das 3:1 nachlegte (14.). So ging es in die Pause.

Streets United lässt Gönrgy keine Chance

Zu Beginn der zweiten Hälfte verhinderte Niklas Reichel mit einer sensationellen Aktion den vierten Gegentreffer durch Janos Löbe (17.). Die Defensive der Streets machte die Räume so dicht, dass die Allstars kaum zur Entfaltung kamen. Im Duell innerhalb der Saison waren die Allstars beim 0:4 sogar ohne Treffer gegen die Streets geblieben. Mit dem 4:1 durch Wildcard-Spieler Gjorgji Antoski (22.) schien das Finale dann allerdings entschieden – und das bestätigte sich. Max Düwel legte das 5:1 nach (23.), ein Fehler von Niklas Dams wurde sofort unbarmherzig bestraft. Und als Kapitän Elias Römers dann noch das 6:1 nachlegte (24.), wurde es allmählich zur Demontage. Der Rest war dann ein großes Schaulaufen. Enes Topal traf noch zum 7:1 (26.). Verdienter hat sich noch keine Mannschaft in der Baller League die Krone aufgesetzt. Glückwunsch!