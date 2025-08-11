Ehrenpromotion: sind die Absteiger die Aufstiegsaspiranten?

In der Ehrenpromotion ist der einfachste Weg, nichts mit dem Abstiegskampf zu tun zu haben, wenn man oben mitspielt oder zumindest das obere Tabellendrittel anpeilt. Entsprechend schwierig gestaltet sich eine Saisonprognose im Unterhaus, in dem man abwarten muss, um zu sehen ob tatsächlich wieder jeder jeden schlagen kann.

Nur wenige Clubs trauten sich deswegen vermutlich, FuPa konkrete Zielsetzungen mitzuteilen. Mit Wiltz ist immerhin ein Absteiger gewillt, den sofortigen Wiederaufstieg zu schaffen. Der Kader wurde nur leicht ausgedünnt, doch einige erfahrene Stammspieler wie Schon, Hemkemeier oder Romenys haben den Club verlassen. Mit dem neuen Trainergespann um Nesad Omerasevic sollte ein Platz unter den ersten vier allemal möglich sein.

In die gleiche Region möchte Nachbar Steinsel vordringen, das nach einer schwierigen Spielzeit 24-25 und einem auf zahlreichen Positionen umgebauten Team den Blick nach oben richten möchte.

Walferdingen möchte nach eigenen Angaben oben mitspielen, was aber bei der starken Konkurrenz auch als Ziel ausgelegt werden kann, eine stabile und ruhige Saison abzuliefern. Der Kader wurde in der Breite erweitert, doch man musste mehrere Stammspieler ziehen lassen. Arbeitet man in der gewohnten Kontinuität weiter, ist das obere Drittel ein realistisches Ziel.

Monnerich leitete seinen Umbruch bereits im Laufe der vergangenen BGL-Ligue-Saison ein und hatte so u.U. eine etwas längere Zeit, sich auf die Ehrenpromotion einzustellen. Mit einem ebenfalls stark umgekrempelten Kader, in den eine Mischung von jung und alt einfloss, wird man versuchen, oben mitzuspielen.

Bei Fola kam es nach dem Abstieg sowohl in der 1.Herren-Mannschaft als auch im Vorstand zu größeren Umbrüchen. Henrique da Silva Gomes ist neuer Cheftrainer, der Kader wurde stark umgebaut. An Erfahrung dürfte es nicht fehlen, doch es gilt, aus diesem neuen Team erst eine Einheit zu bilden. Sobald man sich gefestigt hat, plant man, oben anzugreifen.

Bettemburg hat quasi den kompletten Trainerstab des FC Koeppchen über den Sommer zu sich gelotst. Mit einem ebenfalls kleineren Kader, den Stammspieler wie Baudry oder Bonet verlassen haben, scheint vor dem Saisonbeginn am Wochenende noch unklar, welche Rolle man einnehmen kann und wird.

Ein dritter Club aus dem Alzette-Tal schielt ebenfalls nach oben: Marisca Mersch hat mit Patrick Da Mota einen neuen Übungsleiter und hat sich mit Leuten wie Dennis Besch oder Emir Burkic gut verstärkt. Gespannt sein darf man auch, wie sich der aus Bastendorf geholte Topstürmer Ken Schmitz entwickeln wird. Passt die Chemie, sind Merschs Ansprüche sicher nicht zu hoch gesteckt.

In Rümelingen musste man in der abgelaufenen Saison regelrecht ausmisten. Mit einem kaum veränderten Kader wird man versuchen, einen neuen Anlauf Richtung Aufstieg zu nehmen. Doch die Konkurrenz ist groß und stark, man wird nichts geschenkt bekommen.

Etzella Ettelbrück ist stets ein Verein, dessen Anspruch es ist, sich Richtung BGL Ligue zu orientieren. Da dies in der Vorsaison gründlich daneben ging, hat man mit Aurélien Terrier einen neuen Trainer geholt, der gleich einige Spieler aus seinen Ex-Vereinen nach Ettelbrück lotste. Ob der kleinere Umbruch mit Spielern aus dem Oberhaus wie Neves, Soares und Delgado glücken wird, muss man sehen.

Bedeutet Tabellenmittelfeld Abstiegskampf?

Mit einem verhältnismäßig kleinen und regional ausgerichteten Kader wird Luxembourg City versuchen, an seine gute Vorsaison anzuknüpfen. Doch es ist die zweite Spielzeit nach dem Aufstieg, die oft als die schwierigste dargestellt wird. Und da man vermutlich auf bessere Teams als 24-25 treffen wird, wird es schwierig, noch einmal Tabellenfünfter zu werden.

Mit einem stark umgebauten Kader wird Trainer Josef Cinar mit Berburg in die anstehende Spielzeit gehen. Nach einer ordentlichen Hinrunde ließ man nach. Dieses Szenario erneut zu erleben gilt es in der neuen Saison zu vermeiden, möchte man mit einem erneut interessanten Aufgebot ins obere Drittel vorstoßen.

Einen Platz im Tabellenmittelfeld strebt die US Feulen an, bei der Yvo Martins neuer Cheftrainer ist. Ob diese früh Sicherheit bedeutet, darf mit der zu erwarten engen Liga bezweifelt werden. Die Neuzugänge lassen sich sehen: Bernadelli bringt Erfahrung und Stabilität mit, ebenso Kelmendi während es einem gelang, mit Pauli Baumgerten einen spielstarken „unsong hero“ aus Kehlen loszueisen.

Schifflingens Umbruch nach dem Abstieg aus der BGL Ligue am Ende der Saison 23-24 ist immer noch nicht vollzogen. Séraphin Ribeiro wurde als neuer Trainer verpflichtet, der Kader wurde einmal mehr umgebaut und so gibt man bescheiden den Klassenerhalt als Ziel an.

Nach guten Jahren unter dem zum künftigen Ligakonkurrenten Bettemburg abgewanderten Trainer Nuno De Almeida Costa musste sich der FC Koeppchen in Person von Ramos Dias Fausto einen neuen Trainer suchen. Torgarantie Parreira ist nach Canach gewechselt. Vorne hat man sich breiter aufgestellt, doch man muss der Mannschaft eine Rolle wie vor einem Jahre zuordnen, in der es darum geht, die Klasse zu halten.

Zwei Aufsteiger

Einige Jahre hat es Beles versucht, in die Ehrenpromotion zu schaffen, im Mai ist es schließlich gelungen. Der erfahrene Kader wurde gezielt und punktuell verstärkt, so dass man durchaus in der Lage sein wird, den angestrebten Klassenerhalt zu schaffen.

Regazzi: „Versuchen, die Klasse so schnell wie möglich zu halten“

Der Beleser Trainer Joyce Regazzi sprach während der Saisonvorbereitung mit FuPa Luxemburg: „Es war unser Plan, in etwa den gleichen Kader wie im letzten Jahr zusammenzuhalten. Auf bestimmten Positionen haben wir uns aber mit rund fünf Spielern verstärkt, die das Niveau kennen. Während unserer Vorbereitung war es unser Ziel, sich schnell auf Höhe der Anforderungen in der Ehrenpromotion zu bringen, insbesondere in den Punkten Aggressivität und Rhythmus. Wir haben gut gearbeitet. Unser Ziel ist ganz klar der Klassenerhalt.

Wir wissen, dass es in der Ehrenpromotion sehr schnell gehen kann und woher wir kommen. Einige Spieler werden dieses Level erst kennenlernen. Wir versuchen, die Klasse so schnell wie möglich zu halten. Doch wenn das Glück auf unserer Seite sein sollte, wieso sollen wir nicht davon profitieren? Wir sind uns bewusst, dass wir in der Hinrunde womöglich den positiven Elan aus dem Aufstiegsjahr mitnehmen, doch die Rückrunde könnte sich etwas komplizierter darstellen. Wir werden versuchen von Anfang an so viele Punkte wie möglich zu sammeln, wir haben jedoch ein schweres Auftaktprogramm.“

Nach nur einem Jahr Abwesenheit ist Lorentzweiler in die Ehrenpromotion zurückgekehrt. Im April und Mai hatte man den Aufstieg mit einer Rumpfmannschaft geschafft. Damit dies nicht mehr vorkommt, hat man den Kader leicht aufgestockt. In der Breite scheint man besser aufgestellt zu sein, um in dieser Saison den Klassenerhalt im Unterhaus zu schaffen.

Der 1.Spieltag

So., 17.08.2025, 16:00 Uhr FC Wiltz 71 Wiltz FC Luxembourg City City 16:00 PUSH

So., 17.08.2025, 16:00 Uhr Fc Berdenia Berbourg Berburg FC Alisontia Steinsel Steinsel 16:00 live PUSH

So., 17.08.2025, 16:00 Uhr US Rümelingen Rümelingen FC Koeppchen Koeppchen 16:00 PUSH

Sa., 16.08.2025, 18:00 Uhr US Feulen Feulen FC Etzella Ettelbrück Etzella 18:00 live PUSH

So., 17.08.2025, 16:00 Uhr SC Bettemburg Bettemburg FC Résidence Walferdingen Walferdingen 16:00 PUSH

So., 17.08.2025, 16:00 Uhr FC The Belval Beles Beles FC Marisca Mersch Mersch 16:00 live PUSH

So., 17.08.2025, 16:00 Uhr CS Fola Esch Fola FC Schifflingen 95 Schifflingen 16:00 PUSH